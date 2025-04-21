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三星座天性謹慎「龜毛到自己都煩」 他會備好幾套失敗方案

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三星座在行動前會仔細思考、避免風險。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）
三星座在行動前會仔細思考、避免風險。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

進入校園、職場後，漸漸會發現每個人個性差異拉大，有些人隨興度日，也有人對待什麼事都無比認真。個性謹慎的人，相對比較能趨吉避凶，不惹麻煩事上身。日本媒體「占TV」解析12星座中，有三個星座在行動前會仔細思考、避免風險。

第1名：摩羯座

摩羯座做事一向小心謹慎，行動前就先設想各種可能的失敗情況。為了防範萬一，他們會提前擬定對策，，連失敗方案都有Plan A、Plan B、Plan C...在所有準備工作都還沒就緒之前，摩羯座不會貿然行動。正因為這樣的用心與謹慎，他們才能避免失誤，讓事情順利進行。

第2名：處女座

處女座容易焦慮，為了避免發生意外或麻煩，會格外謹慎。例如，出門前會一再確認自己有沒有鎖門、關瓦斯、裝好狗飼料。他們經常擔心自己忘了什麼、做錯什麼，因此常常會寫備忘錄、使用清單來幫助自己確認所有細節，龜毛程度連自己都覺得很煩。

第3名：金牛座

對人保持高度警戒的金牛座，最討厭被騙或被利用，在與人深交之前，他們會非常小心地觀察，跟對方裝瘋賣傻，確定這個人是否真的值得信任。他們可能會先從身邊朋友四處打探對方的評價，如果確認對方應該沒問題，才願意慢慢願意分享自己的私人訊息。

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