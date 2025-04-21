搭直航班機、吃當地食材 旅行中8個小動作永續愛地球

若想在旅行時也保護環境，在旅遊地騎腳踏車是選項之一。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Mufid Majnun）

旅行時的飛機航程、飯店住宿等都會製造大量溫室氣體排放，若想在旅程中也同是為保護地球盡一份心力，規劃行程時和旅途中多花幾分鐘多做幾件事，就能讓地球更永續。今日美國（USA Today）報導，做到搭乘直航班機、攜帶水壺和環保袋等8件事情，就能讓旅程變得更永續。

1. 選擇直航班機

Sustainable Travel International的穆利斯（Brian Mullis）說，為了省錢選擇沒有直飛的班機或需多處轉機會製造大量碳排放，對環境影響很大，因為飛機起降時消耗的燃油最多，因此直航班機對環境較友善。

若真的無法直飛，那就從飛機機型決定，因為越新的機型對環境永續越有助益。

2. 行李量適當

行李過多會加重飛機重量，使用更多燃油，因此打包很重要，可以先列清單、規劃衣著，只帶需要用到的；衣服盡量選可以手洗的，或選可以重複穿不用洗的衣飾，讓行李減量。

如果可以就只帶隨身行李，因為托運行李上下飛機和運送的過程消耗很多能源。

3. 吃當地食材

亞利桑納州立大學永續旅遊中心主任布里克（Kelly Bricker）說，吃食物鏈越下層的食物和只吃當地生產的食物能減少碳足跡，最理想的是「產地到餐桌模式」，食材未經長途運送，這樣也能享受更多當地傳統菜色；也可以多吃蔬菜，因為肉品業製造可觀的溫室氣體排放。

4. 選擇環保的飯店

隨著旅客環保意識高漲，越來越多飯店採取永續做法。訂旅館時可留意業者是否獲得能源與環境設計領導（LEED）認證、使用高效率燈光及電器、優先使用再生能源、能選擇是否整理房間或更換棉被等。

5. 外出時調整房間溫度

有些人喜歡讓房間冷或暖氣在外出時保持在舒適的溫度，回去後立刻進入舒服的環境，但建議外出時調整溫度或直接關掉。可以拉上窗簾維持溫度，也建議關掉所有燈光和電視，最好的做法是關掉房間的電源。

6. 選擇環境友善的旅行業者

建議選擇支持當地社區、尊重自然、重視環境保護的活動和業者，從事登山、漫步、騎單車或游泳等活動，而非戰利品狩獵或使用動力器具的水上活動。

7. 帶水壺和環保袋

攜帶水壺和環保袋，避免製造大量塑膠垃圾，若對旅遊地當地的水質有疑慮，可以帶內建過濾器的水壺，洗沐用品可以用可重複使用的旅行組小瓶子分裝。

8. 了解野生動物行程的道德規範

和海豚一起游泳、騎大象、賞鯨等活動聽起來很棒，但若沒有謹慎進行恐有道德疑慮；不要選擇號稱野生動物密集度高的熱門景點，去地小人稀的區域可以獲得更真實的體驗，也能減少對環境的影響。