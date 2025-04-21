德州「清潔女王」用橘子清潔膏洗淋浴間 前後對比真絕了

淋浴間原本到處都是陳年黃垢和髒汙，經過凡妮莎的打掃後，淋浴間變得煥然一新。(翻攝Vanesa Amaro TikTok @vanesamaro91)

凌亂骯髒的地方經過打掃後變得煥然一新的前後對比影片看起來非常療癒，在Instagram和TikTok 都有超過百萬粉絲追蹤的「清潔女王」凡妮莎（Vanesa Amaro）日前上傳她打掃淋浴間的影片，她用一罐橘子萬用清潔膏就清除全部發黃的汙垢，超驚人的前後對比讓上萬名網友看傻，直呼也想買一罐來試試看。

Parade Home & Garden報導，凡妮莎是清潔專家及網紅，在網路上和出版電子書教人如何打掃。

住在德州 的凡妮莎在網站上的自我介紹中表示，她在疫情期間開始創作自己清潔打掃及喜歡的打掃方式的影片，經過短短幾個月，她的帳號粉絲人數從5人暴增到幾百萬人，西班牙文的帳號也有將近5百萬人追蹤。凡妮莎現在除了在網路分享打掃技巧，也出版清潔相關的電子書及販賣清潔產品。

影片中凡妮莎說她要示範如何清潔一間多年未打掃的淋浴間，她先拿出所有會擋路的沐浴品，再用小刷子把黏在地上和牆壁上的頭髮刮除，接著使用「微笑老爹」（Scrub Daddy）出的「橘子天然萬用清潔膏」刷洗整個淋浴間地板、牆壁以及拉門，凡妮莎說清潔膏加上她使勁地刷，才讓浴室煥然一新。

淋浴間的清潔前後極大對比讓網友看呆了，有人驚呼「這不是開玩笑吧？」也有人說凡妮莎洗過的浴室像全新的一樣，還有網友留言分享，她也使用相同產品清掃浴室，一些很難洗掉的陳年汙垢都被刷掉了，就像變魔術一樣。