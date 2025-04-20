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麥可·B·喬丹1人飾兩角「罪人」擊敗「麥塊電影」北美票房奪冠

中新社／洛杉磯20日電
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麥可B喬丹(左)與「黑豹」、「金牌拳手」導演萊恩庫格勒再度合作驚悚新片「罪人」。（圖／華納提供）
麥可B喬丹(左)與「黑豹」、「金牌拳手」導演萊恩庫格勒再度合作驚悚新片「罪人」。（圖／華納提供）

開畫反響頗佳的新片「罪人」（Sinners）首映連奪北美單日和周末票房冠軍。 

據票房統計網站BoxOfficeMojo4月20日的電影市場數據，34部影片北美周末票房（4月18日至20日）報收約1.33億美元，較前一周末減少約10%，北美周末票房今年首次連續三個統計周期保持在1億美元之上。

動作恐怖劇情片「罪人」4月18日亮相，以約4560萬美元首映周末票房登上最新一期北美周末票房排行榜榜首。麥可·B·喬丹（Michael B. Jordan）在片中一人分飾兩角，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分8.2、MTC評分84、爛番茄新鮮度98%（243評），CinemaScore打分為A。 

金獎名導萊恩庫格勒（右）使用「IMAX膠卷攝影機」拍攝新片「罪人」，並與麥可·B...
金獎名導萊恩庫格勒（右）使用「IMAX膠卷攝影機」拍攝新片「罪人」，並與麥可·B·喬丹（左）五度合作。（圖／華納提供）

麥可·B·喬丹在「罪人」中一人分飾兩角，挑戰極限演出，表現獲奧斯卡名導史派克李大...
麥可·B·喬丹在「罪人」中一人分飾兩角，挑戰極限演出，表現獲奧斯卡名導史派克李大讚。（圖／華納提供）

在新片衝擊下，北美周末票房兩連冠「MINECRAFT麥塊電影」（A Minecraft Movie）此番以約4130萬美元周末票房退居本期榜單亞軍。自4月4日上映以來，這部奇幻動作喜劇片在北美收獲約3.45億美元、全球票房迅速達到約7.21億美元，在2025年度北美和全球票房總排行榜上分別穩居第一位和第二位。

美國天使影業推出的「萬王之王」（The King of Kings）第二個上映周末票房環比減少10.8%，以約1727萬美元從上期榜單亞軍降至本輪排名第三位。這部動畫片總票房現約4585萬美元。 

驚悚動作片「復仇反擊戰」（The Amateur），第二個上映周末票房則環比減少51.4%，以約720萬美元從上期榜單季軍退居本輪排名第4位，目前總票房約6432萬美元。 

「戰·爭」（Warfare）繼續緊隨其後，以約486萬美元周末票房從上期榜單第4名降至本輪排名第5位。這部戰爭動作劇情片改編自美國海軍海豹突擊隊前成員真實經歷，總票房現約1727萬美元。 

迪士尼真人版「白雪公主」（Snow White）周末票房環比再跌59.5%，以約117萬美元躋身本期榜單第10位。該片在北美仍保有4位數的放映影院數量，但票房進帳緩慢，目前只有約8457萬美元。上映滿月之際，這部口碑低迷的大製作奇幻冒險歌舞片全球票房僅約1.85億美元。 

此外，與「罪人」同日亮相的愛情喜劇片「喜宴」（The Wedding Banquet）未能衝入十強，以約92萬美元首映周末票房居本期榜單第12位。該片獲IMDb評分6.7、MTC評分68、爛番茄新鮮度88%（108評）。 

喬丹 迪士尼

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