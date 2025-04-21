藏馬桶細菌？機上這款飲料最好別喝 空服員揭超噁祕密

有空服員透露，咖啡是飛機上最不建議喝下肚的「地雷飲料」。示意圖，與本事件無關。(取材自Pexels)

許多人在搭機出國吃飛機餐時，都會麻煩空服員提供飲品或開水。不過，美國就曾有一名空服員透過拍片的方式呼籲乘客們，千萬不要在飛機上喝咖啡，因為「非常髒」。貼文曝光後，立刻引發熱烈討論，許多同業也深表認同。

每日郵報報導，一名在美國某航空公司任職的空服員凱文（Kevin），曾透過TikTok 拍攝一段短片，呼籲乘客們搭機時千萬不要飲用機上的咖啡，建議在登機前就先買好，「飛機的水箱幾乎不會洗，我不敢想像那裡面有多少黴菌與細菌，而我們平常就是用這些水來煮咖啡」。

凱文表示，幾乎每一間航空公司都會要求空服員在清理咖啡壺或水壺時，將液體直接倒進廁所馬桶，但因為擔心茶水飛濺出來，故大家往往會把水壺貼近馬桶，直言此舉很可能導致細菌跑進壺中。

這段影片曝光後，迄今已吸引超過72萬人次觀看，眾人也紛紛留言表示，「嚇到我了，我以後絕不在機上喝咖啡」、「不得不說，飛機上的咖啡跟茶都很難喝」、「酒是飛機上唯一安全的飲料」。

另外，也有一些同業認同凱文的說法，「千萬別喝推車上的任何飲料，尤其是有加冰塊的」、「我們確實需要把咖啡倒進廁所馬桶，且水箱中充滿大腸桿菌，所以咖啡確實不太適合飲用」。

機上「最地雷飲料」曝光！空服員揭超噁秘密 同業點頭勸別喝

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