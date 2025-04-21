我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

藏馬桶細菌？機上這款飲料最好別喝 空服員揭超噁祕密

移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦

藏馬桶細菌？機上這款飲料最好別喝 空服員揭超噁祕密

TVBS新聞網／編輯樓冠陞報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
有空服員透露，咖啡是飛機上最不建議喝下肚的「地雷飲料」。示意圖，與本事件無關。(取材自Pexels)
有空服員透露，咖啡是飛機上最不建議喝下肚的「地雷飲料」。示意圖，與本事件無關。(取材自Pexels)

許多人在搭機出國吃飛機餐時，都會麻煩空服員提供飲品或開水。不過，美國就曾有一名空服員透過拍片的方式呼籲乘客們，千萬不要在飛機上喝咖啡，因為「非常髒」。貼文曝光後，立刻引發熱烈討論，許多同業也深表認同。

每日郵報報導，一名在美國某航空公司任職的空服員凱文（Kevin），曾透過TikTok拍攝一段短片，呼籲乘客們搭機時千萬不要飲用機上的咖啡，建議在登機前就先買好，「飛機的水箱幾乎不會洗，我不敢想像那裡面有多少黴菌與細菌，而我們平常就是用這些水來煮咖啡」。

凱文表示，幾乎每一間航空公司都會要求空服員在清理咖啡壺或水壺時，將液體直接倒進廁所馬桶，但因為擔心茶水飛濺出來，故大家往往會把水壺貼近馬桶，直言此舉很可能導致細菌跑進壺中。

@ichbinvin

#flightattendant #travel #airline

♬ original sound - keVin

這段影片曝光後，迄今已吸引超過72萬人次觀看，眾人也紛紛留言表示，「嚇到我了，我以後絕不在機上喝咖啡」、「不得不說，飛機上的咖啡跟茶都很難喝」、「酒是飛機上唯一安全的飲料」。

另外，也有一些同業認同凱文的說法，「千萬別喝推車上的任何飲料，尤其是有加冰塊的」、「我們確實需要把咖啡倒進廁所馬桶，且水箱中充滿大腸桿菌，所以咖啡確實不太適合飲用」。

機上「最地雷飲料」曝光！空服員揭超噁秘密　同業點頭勸別喝

TVBS新聞網

TikTok

上一則

鑽遠距工作漏洞 詐騙集團用AI假履歷求職 再進公司竊密

熱門新聞

Consumer Reports根據車主回饋及車輛機械數據資料，評比出十款不建議買的SUV。汽車示意圖，和本新聞無關。(路透)

車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」

2025-04-17 21:35
網友分享鷹嘴豆新吃法。（取材自小紅書@張小馬的食譜與生活）

鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩

2025-04-14 20:35
三星座女生總是讓男生一遇到就難以割捨。(取材自免費圖庫pakutaso)

一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」

2025-04-12 19:35
三生肖女性生性多疑。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Pixabay）

3生肖女多疑易內耗「自己苦伴侶也累」 她築心牆推升戀愛壓力

2025-04-15 22:35
豆腐淡而無味，因此可以以各種味道醃製再烹飪成為美味菜餚。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch）

裝豆腐塑膠盒別太快丟 倒入醃醬尺寸剛好「完美入味」

2025-04-19 21:35
有些星座的人只會對親近的人溫柔；示意圖。（圖╱123RF）

溫柔不是對誰都有：4星座只把好脾氣留給摯愛 巨蟹是代表、天秤會拿捏

2025-04-13 20:57

超人氣

更多 >
被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復

被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復
公校掠影／不會拼寫閱讀 康州「優秀高中生」竟是文盲？

公校掠影／不會拼寫閱讀 康州「優秀高中生」竟是文盲？
亞裔重刑犯被判40年 面臨ICE遣返 因這行為獲特赦

亞裔重刑犯被判40年 面臨ICE遣返 因這行為獲特赦
石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　

石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　
朋友還沒上 中國女子肉身擋門阻高鐵發車

朋友還沒上 中國女子肉身擋門阻高鐵發車