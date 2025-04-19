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災區唯一倖存 田納西州兄弟靠自己搭出防洪牆守住家園

編譯俞仲慈／即時報導
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田納西州西部本月初發生嚴重水災。(路透)
田納西州西部本月初發生嚴重水災。(路透)

田納西州西部本月初發生嚴重水患，一對兄弟緊急搭建一道防洪牆，成功阻止大水淹沒房屋，成為災區唯一逃過水災的幸運兒。

根據華盛頓郵報(Washington Post)報導，田納西州波哥大(Bogota)洪水災區一段空拍畫面最近在網路上瘋傳，只見汙濁的洪水淹沒一大片農田與社區，卻獨留一處家園逃過一劫，令人嘖嘖稱奇，而這處家園正是務農維生的韓福瑞(Humphrey)家族的住家。

中部七州本月初遭受強烈風暴襲擊，造成至少29人死亡的不幸，其中田納西州西部波哥大(Bogota)因為河水暴漲，引發嚴重的洪水，於是32歲的塔克(Tucker Humphrey)與兄弟賈斯汀(Justin Humphrey)聯手使用挖掘機緊急搭建一道防水牆；他說：「這裡一切都很正常，我們只能盡全力拯救這棟房子。」

靠著房屋四周最高9呎的防水牆成功阻隔滾滾而來的洪水，保住韓福瑞家園免於被大水吞噬，讓向來不習慣社群媒體關注的塔克對於兄弟倆靠著已逝父親傳承的技術保護家園也深感到自豪：「父親也會很高興，他知道我們從小都很聽他的話。」

戴爾郡(Dyer County)消防局長梅德林(James Medling)表示，4月初暴雨襲擊波哥大，短短數小時就讓鄰近的奧比昂河(Obion River)水位上升9呎，而且隨著奧比昂河與密西西比河(Mississippi)洪水蔓延，社區住宅岌岌可危，有關單位緊急疏散100人，4月7日水上救援隊利用小型橡皮艇連夜將受困居民送至安全地區避難；4月8日當天洪水達到最高點，僅比歷史最高水位低約5呎。

對於自建防水牆躲過一劫，塔克坦言：「我們自己有設備，我們非常幸運。」雖然水患緩減、水位逐漸下降，但氣象預報本周稍晚可能降下更多雨量，水位可能會再次上升。

不過即使飽受水患威脅，塔克也不考慮遷移他處，而是選擇搭建更高的防水牆；他說：「如果可以的話，我要建一道30呎高的堤防。」

田納西州 哥大 社群媒體

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