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穿高奢華服開名車？真正富豪和你想的不一樣

投資人急尋避風港 川普關稅亂局下 這些資產受青睞

穿高奢華服開名車？真正富豪和你想的不一樣

世界新聞網／輯
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知名理財節目主持人Dave Ramsey說，真正的富豪有不買精品衣飾等四個特點。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mohamed hamdi）
知名理財節目主持人Dave Ramsey說，真正的富豪有不買精品衣飾等四個特點。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mohamed hamdi）

很多人認為擁有高收入就能成為有錢人，但對真正的有錢人而言，節流比開源更重要。Go Banking Rates報導，知名理財節目主持人拉姆齊（Dave Ramsey）表示，有紀律地儲蓄與花錢是達成財富自由的重中之重。他說，真正的富豪收入遠大於支出，即使花錢也不會大肆宣揚，當一個人不再在意他人想法，而是真正為了自己與家人生活，便能作出完全不同的購買行為與生活型態。以下是真正的有錢人奉行的四個關鍵原則。

1. 不買華服

真正的有錢人不會把未來的財務狀況交給命運決定。他們會制定並恪守理財計畫，以及隨時檢視計畫是否需要修正，因此沒有太多閒錢購買名牌服裝，新聞上看到的富豪通常不會刻意穿金戴銀。

拉姆齊表示，應該一步一腳印地建立自己的緊急預備金、償還債務或為了退休進行投資，而非花數千元購買衣服與和鞋子。真正的有錢人知道他們的錢每個月花在哪裡，而不是掛在衣櫃裡。

2. 不分享旅遊照片

拉姆齊表示，他是長期投資策略的堅定提倡者。而當一個人的財富達到富有的程度時，通常會對自己的資產或開銷保持低調。拉姆齊說，真正的有錢人當然會享受假期，但他們很少在Instagram上分享這些照片，因為他們想專注度假，而不是四處炫耀。

3. 節制假期開銷

慷慨是真正有錢人的象徵之一，施予他人能帶來更多的成就感，但這不代表他們在假期期間會毫無節制的支出。拉姆齊說，關懷他人並展現慷慨不等於要購買昂貴的禮物，「傳承家族財富給子女，比聖誕樹下的禮物更重要」。

4. 不開名車

真正的財富來自長遠規畫和避免債務，因此最好避免如昂貴名車等鉅額開銷。拉姆齊說，真正有錢人的車可能是一台老舊的Camry或Honda，泊車員在收到小費以前根本看不出來。

長遠規畫包含盡可能避免負債，因為負債就是財富小偷。真正的富豪認為選擇一輛無須分期付款的可靠汽車，比其他外型或性能炫目的名車更為實際。

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