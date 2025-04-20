搭飛機錯誤穿著 空服員：拖鞋短褲瑜珈褲都不適合

拖鞋、高跟鞋、短褲和緊身褲都是專家建議搭機時不要選擇的穿著。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Palu Malerba）

夏天是旅遊旺季，但搭飛機時的穿著不是想穿什麼就穿什麼，機組人員和空服員指出，有些服裝搭飛機最好不要穿，可能讓乘客身體不適，也可能影響逃生，或甚至在發生意外時有致死的可能。

每日郵報（Daily Mail）報導，機組員席馬托（Tommy Cimato）在TikTok 影片表示，搭機時千萬別穿短褲，讓雙腿大面積和椅子接觸，因為你永遠不知道椅子多乾淨，或是多久被清潔一次，所以若穿長褲，接觸的細菌會比較少。

Who What Wear報導，美國航空（American Airlines）空服員菲施巴赫（Andrea Fischbach）說，拖鞋、夾腳拖和高跟鞋也是搭機穿著大忌，若發生緊急情況需要使用滑梯時，這些鞋款會讓穿著者陷入危險，穿高跟鞋者會被要求脫掉鞋子，因為鞋跟可能會把滑梯刺破。

菲施巴赫說，即便空服員也會在航行時把高跟鞋換掉，因為一直穿著高跟鞋很不切實際；她建議搭機旅客穿包腳的舒適鞋子。

太陽報（The Sun）報導，航空專家內格羅里（Christine Negroni）建議乘客不要在飛機上脫掉鞋子，因為在緊急事件中被疏散時，地板可能很燙或很冰，也可能充滿油汙或著火，也可能迫降在玉米田中，你不會希望自己在任何一個情況下是赤腳，且飛機的地板沒有很乾淨，沒穿鞋也有健康風險。

內格羅里說，緊身褲也是搭機不建議的穿著之一，越來越多人會穿瑜珈褲搭飛機，雖然穿起來很舒服，但人造纖維燃點低，近火源時容易著火，因此若機艙起火或發生墜機，瑜珈褲或緊身褲容易起火並黏在皮膚上，造成嚴重灼傷甚至致死。

菲施巴赫也說，盡量不穿限制性的衣物，容易引起身體不適例如腹脹，她建議穿舒適的衣服如有鬆緊帶的褲子，「雖然皮褲帥氣又有型，但不是搭機時的好選擇」。