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不是藍也不是綠？科學家解鎖新顏色 只有雷射才看得到

編譯徐榆涵／即時報導
美科學家透過雷射光直接刺激視網膜，成功讓受試者「看見一種從未有人見過的顏色」。彩虹示意圖，非新聞相關圖。(美聯社)
美科學家透過雷射光直接刺激視網膜，成功讓受試者「看見一種從未有人見過的顏色」。彩虹示意圖，非新聞相關圖。(美聯社)

人類在地球上行走數十萬年，自認已見過所有顏色，但一項來自加州大學柏克萊分校的實驗，卻挑戰了這項認知，一組研究團隊宣稱，他們透過雷射光直接刺激視網膜，成功讓受試者「看見一種從未有人見過的顏色」。

衛報報導，這項爭議性十足的實驗結果近期刊登於《科學進展》（Science Advances）。研究人員透過雷射脈衝，精準對準並刺激受試者視網膜中一種名為「M錐體細胞」的感光細胞。由於自然光無法單獨刺激此類細胞，研究團隊認為，這種透過人工方式產生的視覺體驗超出了人眼的自然感知範圍。

儘管參與實驗的5名受試者將這種新色描述為「藍綠色」，但研究團隊表示，這只是接近而無法準確描繪。

柏克萊電機工程學者伍仁（Ren Ng，音譯）表示，「從一開始我們就預測它會是前所未見的色彩訊號，但無法預料大腦會如何詮釋它」，稱「這真是令人震撼，飽和度極高。」

研究團隊將這種顏色命名為「olo」，名稱源自二進位編碼「010」，象徵L、M、S三種視網膜錐體細胞中，只有中波長感光的M錐體被啟動。

團隊並釋出一張藍綠色方塊圖像作為示意，但強調此顏色無法經由螢幕或印刷品準確呈現。研究團隊的視覺科學家魯爾達（Austin Roorda）指出，「螢幕上顯示的，不是真正的olo」，稱「真正的olo遠比螢幕顯示的版本強烈而深刻。」

一般人之所以能分辨不同顏色，是因為視網膜上的三種錐體細胞（L、M、S）對不同波長的光產生反應。但自然光無法只啟動M錐體，這使得olo成為自然界中難以出現的現象。

不過，這項發現也引發部分專家質疑。英國倫敦聖喬治大學視覺學者巴布（John Barbur）表示，olo並非真正的新顏色，「它只是對具有正常紅綠感知系統的個體來說，一種飽和度更高的綠色，這類顏色只有當M錐體單獨受刺激時才能產生。」他認為該研究的實際應用價值有限。

研究團隊則表示，這項技術被命名為「奧茲視覺」（Oz vision），取自小說《綠野仙蹤》中翡翠之城（Emerald City）的概念。未來或可應用於探索視覺認知的基本機制，甚至研究色盲與視網膜疾病，如視網膜色素病變（retinitis pigmentosa）等。

那大眾有機會親眼見到olo嗎？伍仁坦言：「這只是基礎科學。我們不可能很快在手機或電視螢幕上看到olo，它也遠遠超過目前虛擬實境技術的呈現能力。」

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