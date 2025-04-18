柬埔寨13歲美麗公主 為習近平獻唱中國民歌

珍娜公主獻唱中國民歌「沂蒙山小調」。(取材自微博@NorodomJenna諾羅敦珍娜)

為歡迎中國國家主席習近平 訪問柬埔寨，中國中央電視台與柬埔寨官方17日在金邊合辦「中柬同心 大道同行」人文交流活動。活動中，年僅13歲的柬埔寨皇室成員諾羅敦·珍娜（Norodom Jenna）以流利中文演唱中國民歌「沂蒙山小調」，甜美笑容與標準發音在中國社交平台引發熱烈迴響，不少網友驚呼「太美了」，珍娜公主在也微博 上感謝網友讚美。

綜合媒體報導，習近平17日抵達柬埔寨訪問，中午抵金邊機場下機後，柬埔寨的珍娜公主就在機場等候獻花。精通中文的她接受央視訪問時說，很榮幸為習近平到訪獻花，期盼習到訪增進柬中友誼。

晚間的交流活動中，珍娜以中文獻唱「沂蒙山小調」，咬字清晰、情感充沛，獲得現場觀眾熱烈掌聲。相關影片在中國社群網站上迅速傳播，網友盛讚她「人美歌甜」，還紛紛留言邀請她到中國品嘗美食、旅遊觀光 。

今年13歲的柬埔寨小公主珍娜，手棒著茉莉花環17日在金邊機場準備迎接習近平的到訪。（取材自ToSun記者團微博）

珍娜公主也在微博發文回應，她用中文寫道：第一次聽到「沂蒙山小調」時，我就被其中深切的情感所打動，很開心今天我也能夠在舞台上呈現這首美麗的中國民歌。「沂蒙山小調」中歌頌的美好生活是中柬人民共同的向往，在這裡祝願中柬友誼地久天長。

據報導，珍娜是柬法混血，在巴黎出生，母親為柬埔寨公主諾羅敦·波帕莉（Norodom Bophary），父親則是法國商人。珍娜6歲起接受模特兒、舞蹈、聲樂等訓練，她精通五國語言，並對中華文化頗有涉獵，多次訪華並登上央視舞台演出。