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海邊玩雙腳都是沙很困擾 她用一個塑膠袋迅速恢復乾淨

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夏天是去海邊玩的熱門季節，但雙腳沾滿沙子很難清理乾淨。(路透)
夏天是去海邊玩的熱門季節，但雙腳沾滿沙子很難清理乾淨。(路透)

夏天時很多人喜歡去海邊玩，但不喜歡沾滿沙子的雙腳或是因此車內到處都是沙；一名女網友教大家用一個塑膠袋就能讓雙腳迅速恢復乾淨，用不到五秒的時間就可以穿上鞋子，從容地離開沙灘，許多網友大讚她的方法非常聰明。

每日郵報（Daily Mail）報導，網友麗茲（Liz Richards）在Instagram上以影片教大家如何用一個塑膠袋就能立刻讓雙腳恢復乾淨。

影片中，麗茲拿一個塑膠袋裝海水，接著提水回到沙灘上並將拖鞋放在袋子前，她讓雙腳輪流踩入袋子泡水，腳浸水後就洗掉上面的沙子，洗完一隻就穿上鞋子， 洗過後腳上幾乎沒有沙子。

麗茲的影片引發網友討論，累積9.9萬個讚；許多網友大讚她的方法是天才，認為好用又能輕鬆去除腳上的沙。

但也有人擔心海洋汙染，希望麗茲不要推廣這個方法，擔心有人使用完這方法後隨手亂丟塑膠袋，造成海洋或海灘汙染。有網友問麗茲「妳有把袋子帶走嗎？」麗茲回應「當然，我總是重複利用它」。

也有網友提供其他方法。一名網友說，去海邊時可以帶嬰兒爽身粉，離開時在腳上灑一點爽身粉，走動或跑動時沙子就會自己掉落。

不過也有網友對麗茲的方法不以為意，說那是度假，就讓沙子自己乾就好，他度假時從不煩惱腳上的沙該怎麼辦。

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