網實測好市多紅、藍盒保鮮膜：封口和保鮮差異大

網友分析好市多的保鮮膜差異。（取材自小紅書@美國採購小分隊）

好市多 (Costco )販售的兩款熱銷保鮮膜紅盒與藍盒，讓不少消費者在購物時猶豫不決。近日一位網友在小紅書 分享親身對比與使用心得，清楚拆解兩款保鮮膜的差異與適用情境，讓許多網友看完直呼「終於知道該買哪一個了！」

華人網友「美國採購小分隊」指出，這兩款保鮮膜雖然包裝不同，但規格一致，皆為12英吋寬、3000平方英尺的大容量款式，並內附滑刀設計，切割順滑不卡手。無論紅盒或藍盒，在黏性表現上都非常優異，能緊密貼合金屬、玻璃與塑膠材質的容器，且具備耐熱耐冷特性，可安心從冰箱冷凍到微波加熱。兩款皆為美國製造，不含BPA，可回收再利用，安全性與環保性兼具。

然而，兩者的最大差別在於「封口特性」與「保鮮目的」。藍盒版本主打延展性與封口力，特別適合快節奏廚房操作與頻繁開合使用。其貼合度更高，能緊密包覆食材，適合短時間的密封保存。

相較之下，紅盒保鮮膜則強調透氣性與長效保鮮能力。具備較高的氧氣與二氧化碳穿透率，讓食材能「呼吸」，更適合儲存水果、熟食等對儲存環境較敏感的食物，在長時間保存下仍能保持新鮮。

價格部分，藍盒售價為16.89美元，紅盒略便宜，為15.90美元。兩款功能各有千秋，消費者可依據個人料理頻率與保存需求選擇適合自己的版本。

不少小紅書用戶留言表示這樣的分析實用又清楚：「總算搞懂紅藍差在哪」、「平常都是紅藍都買一捲，用法分開真的比較適合」、「有這麼多細節，難怪都熱銷」、「份量太大，選錯一次要等三年」、「我都是買藍盒的，一盒可以用3年，質量好」。

但也有人說「紅色不好，藍色老款的好，現在買不到了」、「打開一股子塑料味啊」、「藍盒現在我覺得質量不好了，沒有以前好，很薄」、「從來沒見過紅色的」。