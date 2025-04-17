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車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」

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Consumer Reports根據車主回饋及車輛機械數據資料，評比出十款不建議買的SUV。汽車示意圖，和本新聞無關。(路透)
Consumer Reports根據車主回饋及車輛機械數據資料，評比出十款不建議買的SUV。汽車示意圖，和本新聞無關。(路透)

每個人買車的原因都不同，但不管如何，選擇車款時「可靠性」絕對比「需要」優先。Go Banking Rates報導，《消費者報告》（Consumer Reports）根據車主調查及車輛機械的數據資料，追蹤並對一些人氣SUV車款進行評分和排名，在滿分五分的情況下列出十款最不可靠、建議不要買的SUV。

1. Volkswagen Taos，可靠性分數：1分

Volkswagen Tao在這份評比中「榮登」榜首，車主反應遇到各種問題，從引擎問題到電子零件缺陷，電子設備到變速箱故障導致車子在路邊拋錨等，以及其他機械問題，這款車很顯然要避開。

2. 吉普牧馬人（Jeep Wrangler），對2025車型的預測可靠性分數：2分

雖然這款車以其優越的越野能力聞名，但可靠性卻一直表現不佳，過大的內部噪音、可拆卸車頂容易漏水、操控的不穩定性、進出不易等都讓牧馬人的預測可靠性分數不高。

3. 福特（Ford）Explorer，對2025車型的預測可靠性分數：1分

Explorer SUV最近出現一些問題，包括電子設備故障、變速箱出問題、車身硬體剛買不久就失效等，雖然近期已有些許改善但仍獲得低分。

4. Kia Sorento，對2025車型的預測可靠性分數：1分

屬於中型SUV的Sorento在傳動系統、引擎和變速箱一直有可靠性問題。雖然這款車價錢可愛，但節儉的車主對於後續昂貴的修理費用一定會感到不滿意。

5. 福特Bronco Sport，對2025車型的預測可靠性分數：2分

Bronco Sport雖然算是比較新的車款，但上市第一年就因為剎車問題、重大引擎故障、車身硬體故障而聲名狼藉。

6. 雪佛蘭Bolt EUV，對2025車型的預測可靠性分數：1分

先前的車型有電子設備故障、電動馬達缺陷和漏水的問題，新款的品質因此讓人質疑。

7. 吉普Compass，對2025車型的預測可靠性分數：2分

持續發生的問題包括過時的傳動科技、轉向問題。

8. Dodge Durango，對2025車型的預測可靠性分數：2分

過去幾年的車型一直有機械上的問題，讓這款車分數不高。

9. 別克（Buick）Enclave，對2025車型的預測可靠性分數：2分

這款車型已推出多年，許多動力系統和電子設備問題在過去的舊款車型中都未得到解決。

10. 愛快羅密歐（Alfa Romeo）Stelvio，對2025車型的預測可靠性分數：1分

敏感的電子設備和電腦系統再加上其他問題，讓這款車只得到1分。

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