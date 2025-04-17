郭曉婷新戲雪藏8年終播映 因劇情「極度狗血」走紅

郭曉婷、陳米麒主演的都市情感劇《愛的季風掠過》熱播。（取材自劇照）

狗血劇也能成為長劇主角！由郭曉婷、周覓、陳米麒主演的都市情感劇「愛的季風掠過」15日在優酷悄然首播，數集一次上線後立即引發話題。根據《搜狐》報導，這部2017年就已殺青、原本被認為無緣播出的長劇，因狗血劇題材再度走紅，終於在觀眾對微短劇審美疲乏的當下迎來一線生機。儘管情節荒誕誇張，卻也因「極度狗血、極度好看」而吸引不少觀眾好奇點開。

該劇可謂命運多舛，早在2017年拍攝完成，卻因當時長劇市場偏好健康敘事風格而被雪藏。直到近年微短劇市場大行其道、狗血題材捲土重來，加上女主角郭曉婷在其他作品中人氣上升，「愛的季風掠過」才得以正式上線。而本劇之所以被歸為「典型狗血劇」，開場便給出了最佳示範。

故事從一場飆車意外展開，男主角出身豪門，卻在海邊道路上車禍昏迷，變成植物人；與他剛領證結婚的女主角則是背著雙方父母偷偷結婚，面對男方家族龐大的背景，她選擇隱身不敢現身探視。女主角的姐姐見機不可失，假扮醫院護士長接近豪門男主，在豪門母親面前塑造好感，意圖藉此踏入權貴生活。

隨後劇情進一步升級，女主角發現自己懷孕，孩子正是與男主初次親密時所懷下。面對孩子父親成植物人的局面，她一度決定墮胎，卻遭姐姐阻止。姐姐巧言令色，勸她保住孩子，不僅出於妹妹身體健康的考量，更是另有圖謀，打算以妹妹的孩子移花接木，偽裝成自己的孩子從而進一步博取豪門信任。兩人最終一同前往深圳「養胎」，實為展開豪門爭產的另一場戰爭。

劇中郭曉婷飾演懵懂無知、性格軟弱的妹妹，表現被批「像個大傻妞」；而飾演姐姐的陳米麒則大放異彩，以蛇蠍心腸與心機層層算計的形象成功撐起全劇。劇中幾乎每一集都有突破常理的狗血設計：頂替身份、冒名懷孕、豪門鬥爭、姊妹撕破臉等橋段，讓觀眾直呼「荒謬但上頭」。

雖然劇情邏輯漏洞百出、演出風格誇張離譜，「愛的季風掠過」仍成功打中部分觀眾對「下飯劇」的期待。劇評指出，該劇不適合對劇情有品質要求的觀眾，卻正對準喜歡無腦狗血劇的群體，娛樂性十足。正如評論所言：「這類劇不是給認真看劇的人拍的，是給需要放鬆大腦的觀眾準備的。」

在微短劇當道的時代，這部從長劇庫存中意外翻紅的狗血劇成為一個值得觀察的現象。「愛的季風掠過」雖被批「爛劇代表」，卻也從另一角度證明：狗血劇從未消失，只是換了觀眾與載體再次回歸。