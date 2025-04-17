我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？

民調：川普支持率42%、不支持率52% 差距繼續擴大

AI來襲 比爾蓋茲：曾是「科技免疫」的醫師、教師也恐被取代

編譯徐榆涵／即時報導
微軟創辦人比爾蓋茲。(美聯社)
微軟創辦人比爾蓋茲。(美聯社)

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）近日表示，長年困擾全球的「醫師與教師荒」未來將有望因AI技術解決。他強調，AI未來能提供醫療專業知識，進一步填補人力缺口。

商業內幕報導，比爾蓋茲於17日播出的Podcast節目《People by WTF》Podcast節目中表示，印度與非洲等國家長期面臨醫療人力不足的困境，美國也同樣如此。

根據美國醫學院協會（AAMC）2023年發布的報告，美國到2036年可能將面臨多達8.6萬名專科與基層醫師的短缺。

AAMC勞動力研究部門主任迪爾（Michael Dill）表示，若要確保包括少數族裔、無保險者與偏鄉居民在內的所有人都能獲得平等的醫療服務，美國仍需數十萬名醫師。

此外，隨著人口老化，專精於高齡照護的醫師人數亦在下降。醫療專家們警告，老年病患激增可能引發醫療品質危機。為紓解醫護人員過勞問題，近年來聚焦醫療領域的AI新創公司如Suki、Zephyr AI與Tennr等，已籌得數十億美元資金，並強調其技術可透過自動化帳務處理、筆記紀錄、診斷輔助與病患篩選等功能，有效減輕工作量。

顧問公司麥肯錫（McKinsey）估計，生成式AI有望為醫療與製藥產業帶來高達3700億美元的生產力成長。

在教育領域，AI同樣扮演越來越關鍵的角色。根據美國教育部2023年數據，86%的K-12公立學校表示，在2023至2024學年面臨教師招聘困難，另有約45%的學校表示人手短缺。

英國倫敦一所中學更於去年啟動試辦計畫，將AI工具如ChatGPT引入課程，協助學生備考。20名學生在一年內以AI協助學習英文、數學、生物與電腦等核心學科。

儘管外界對學生使用AI與作弊風險有所疑慮，但部分教育工作者認為，AI有助於教師節省時間並提升學習效率，特別是在教師人力吃緊的情況下。

除了醫師與教師外，比爾蓋茲也指出，AI與機器人將逐步取代工廠工人、建築工人與飯店清潔人員等需投入大量勞力與時間的工作。他表示：「要做那些事，雙手得非常靈巧。而我們終將達到那樣的水準。」

科技巨頭如輝達（Nvidia）正大舉投資人形機器人，期待未來它們能勝任倉儲揀貨、地板清潔等重複性工作，以降低人力成本並提升效率。

比爾蓋茲認為，未來世界將走向「工作大幅減少」甚至「重新定義工作」的局面。他說：「你可以提早退休，也可以一周只工作幾天。」他進一步表示，人類將需要從哲學層面重新思考：「我們該怎麼分配自己的時間？」

這樣的觀點與經濟學家凱因斯（John Maynard Keynes）早在1930年的預言不謀而合。凱因斯當時預測，科技進步將使人類每周僅需工作 15小時。然而近一世紀過去，絕大多數人仍維持每周工作約40小時的生活模式。

比爾蓋茲說，「我不需要工作，我是因為覺得有趣才選擇繼續工作。」

AI 比爾蓋茲 升學

上一則

4血型投資自我 B型補強理財觀念、他最該建立人脈

下一則

4月17日星座運勢 雙子理財漫不經心 天秤談成生意機率大

延伸閱讀

NBA／大讚湖人里夫斯球風有魅力 皮爾斯：就像NBA小賈斯汀

NBA／大讚湖人里夫斯球風有魅力 皮爾斯：就像NBA小賈斯汀
台灣第1人登法國羅浮宮 郭彥甫退演藝圈9年近照曝光

台灣第1人登法國羅浮宮 郭彥甫退演藝圈9年近照曝光
手機等電子產品豁免關稅 或可視為川普對中軟化第1道信號

手機等電子產品豁免關稅 或可視為川普對中軟化第1道信號
習近平反制川普關稅戰 德國呼籲美中協商

習近平反制川普關稅戰 德國呼籲美中協商

熱門新聞

三星座女生總是讓男生一遇到就難以割捨。(取材自免費圖庫pakutaso)

一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」

2025-04-12 19:35
網友分享鷹嘴豆新吃法。（取材自小紅書@張小馬的食譜與生活）

鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩

2025-04-14 20:35
網友分享如何用日常生活常見的物品自製無毒除雜草劑。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Greta Hoffman）

整理庭院不想用化學藥劑 「廚房3小物」自製除草劑神效立現

2025-04-11 21:35
網友分享如何分辨華人及美國人的家。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Get Lost Mike）

屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異

2025-04-12 08:37
下飛機時若空服員對你說再見，可能不是只有道別。空服員示意圖，非新聞當事者。 (路透)

「VIP」不見得是尊榮？空服員對你說「cheerio」有深意

2025-04-09 21:35
包括草莓等13種水果熱量低、水分和纖維多，可以幫助人自然地減重。（取材自pexels.com@Jane T D.）

熱量低又纖維多 這13種水果能讓人自然減重

2025-04-11 19:35

超人氣

更多 >
川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說
Trader Joe's迷你托特包 一套8件轉賣價竟達百萬元

Trader Joe's迷你托特包 一套8件轉賣價竟達百萬元
消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚
大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗

大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗
哈佛帶頭 MIT、普林斯頓等多所大學加入對抗川普

哈佛帶頭 MIT、普林斯頓等多所大學加入對抗川普