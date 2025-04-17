4血型投資自我 B型補強理財觀念、他最該建立人脈

4血型分別適合哪種類型的自我投資方式呢？示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Hassan OUAJBIR）

今年以來，全球股市局勢詭譎不安，如三溫暖般上沖下洗，讓投資人心驚膽顫。如果想要讓手上資金保守以對，這時候「投資自己」正是絕佳時機。不管是為眼前的需求應對，或是對未來做準備，自我成長都是一輩子的功課。日本媒體「占TV」分析4血型 的人，分別適合哪種類型的自我投資方式呢？

A型：挑戰新體驗 拓展視野

A型的人重視規則與常識，鮮少出現重大失誤。為了進一步成長，可以透過「全新且具挑戰性的體驗」作為自我投資，例如參加極地犬拉雪橇、登富士山觀日出等等。鼓勵自己走出舒適圈吧！透過設定略帶困難的目標，有助於開拓人生格局。

B型：掌握理財技能 以備未來

B型個性活潑、好奇心強，通常已經累積不少人生經驗。對B型人來說，現階段最需要投資的是「與金錢相關的技能」，如理財、儲蓄、股票投資等。提早建立財務管理能力，將有助於提升未來的穩定性與自信心。

O型：深耕專業知識 打造不可取代性

O型個性樂觀，可能較易缺乏持續投入的動力。建議可以把「建立專精知識」作為主要投資方向。與其追求廣泛但膚淺的知識，不如鎖定一項感興趣的領域，例如AI、園藝、健身，訂定中長期計畫深入學習，成為該領域的可靠代表。

AB型：拓展人脈網絡 連結更多可能

AB型人具高度求知慾，往往已在文化面向投入許多自我成長活動，接下來的關鍵在於「擴展人際關係」。盡管AB型個性低調、習慣保持社交距離，AB型仍應積極經營人脈，無論在職場或私生活都有助益。建議可從學習外語開始，拓展跨文化的交流機會。