假牙清潔錠妙用多 讓不鏽鋼環保杯零異味

網紅Debbie Sandler在Instagram分享用假牙清潔錠就能輕鬆去除不鏽鋼環保杯內膽異味。(翻攝Debbie Sandler Instagram @alifebetterorganized )

現代人環保意識強，很多人會攜帶隨身保溫杯裝咖啡、茶或其他飲料，但裝過飲料的杯子會吸收味道，有時候味道積在杯中會變成不好聞的異味，甚至很難清除，一名網友分享使用假牙清潔錠去除不鏽鋼杯內異味的方法，簡單又快速有效，引發大批網友討論，大讚這方法真的快速見效，而且適用於很多容易有異味的地方。

Parade Home & Garden報導，網紅黛比（Debbie Sandler）常在Instagram帳號「@alifebetterorganized」上分享各種生活小知識，有38.6萬粉絲，她在影片中分享假牙清潔錠可以用於去除不鏽鋼環保杯中的異味。

黛比說，不鏽鋼環保杯常常即使清洗了還是有異味，這是因為內膽是多孔的，容易吸附味道，留下揮之不去的可怕異味，她建議可以使用假牙清潔錠，她在影片中在每個不鏽鋼環保杯中加入一片假牙清潔錠後再加入水，讓清潔錠發泡就完成了。

報導指出，只要使用假牙清潔錠就能輕鬆洗淨不鏽鋼環保杯，不但能去除異味還能洗掉汙垢。

有網友說，這個方法也太簡單，另一人說她完全同意黛比，用假牙清潔錠可以讓環保杯乾淨又味道清新，還有一人說她在廚房和浴室都放假牙清潔錠，可以放在垃圾桶、盒子、行李箱和水槽中，讓這些地方沒有異味。