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教美國人不被關稅傷荷包 中國「工廠直營」影片洗版

再接古裝陸劇 劉亦菲美籍被酸：片酬應課稅125%

教美國小資不被關稅傷荷包 中國「工廠直營」影片洗版TikTok

編譯葉亭均／綜合外電
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中國「工廠直營」影片洗版美國TikTok。圖為Lululemon門市。(美聯社)
中國「工廠直營」影片洗版美國TikTok。圖為Lululemon門市。(美聯社)

美國TikTok的用戶正被大量中國網紅發出的影片「洗版」，這些影片內容鼓勵美國消費者直接從「世界工廠」中國購買商品，以繞過川普的懲罰性關稅

彭博資訊報導，這些影片多數是在據稱供貨給Lululemon、Nike等美國知名品牌的中國工廠中拍攝，網紅們的目標是帶網友「直擊」絕大多數消費品是在中國製造的。許多影片還附上網站連結和聯繫方式，以便網友直接向供應商下單購買。

一名銷售精品手提包的內容創作者表示：「為何不直接聯繫我們、向我們購買呢？我們能給你難以想像的低價。」

在另一則影片中，TikTok內容創作者@LunaSourcingChina站在一家工廠門口，介紹該廠生產的Lululemon瑜伽褲出廠價僅為5-6美元，遠低於在美國100多美元的零售價。她表示：「布料和做工基本是一樣的。」

@lunasourcingchina

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♬ original sound - LunaSourcingChina

Lululemon發言人表示，該公司約3%的成品在中國生產，正品僅在Lululemon門市、官網以及授權合作夥伴處銷售。

其中不少影片早在3月便上傳，但直到最近幾天才開始爆紅。其中一條標題為「中國曝光了真相」的影片，截至紐約時間周一上午獲得830萬次觀看和49.2萬按讚數；另一則名為「我們是如何繞過關稅」的影片也獲得近100萬次觀看與11.8萬按讚數。

這類影片在短時間大量出現且爆紅，反映出美國總統川普對中國課徵高額關稅等貿易措施引發廣泛不滿情緒。目前尚不清楚消費者如何能直接向中國供應商訂購還能繞過關稅，尤其是從5月2日起，美國將取消小額包裹關稅豁免措施。不過，這些影片傳達出全球對川普關稅措施的持續反應，也挑戰了白宮有關這些經濟措施符合美國民眾利益的說法。

羅格斯大學網路傳染研究所高級顧問戈登伯格表示：「這一行動顯然經過了計算，試圖利用TikTok推廣中國製造是更為便宜、更令人滿意且更為親民的，藉此削弱總統川普對中國的關稅政策，即便這有違貿易限制。」

爆量的影片也反映出，中國內容創作者們對一般美國民眾日常生活的影響力提高。在TikTok前途不確定性之際，像是小紅書等其他中國社群媒體App也日益受到年輕的美國用戶歡迎。

這類影片引發的另一大問題，是這些代工廠是否與其國際客戶簽訂了保密協議，以及這些影片是否會對品牌與代工業者之間的長期業務關係造成什麼影響。

上海顧問業者Tidalwave Solutions高級合夥人強生最近參觀了義烏。他認為以上現象是中國採購模式發生根本性轉變的一部分。他說，「在過去，你可能會透過中間商或貿易公司來採購產品並處理品質控管事宜，或者親自去工廠一趟，建立合作關係」，「但現在，我們看到的是採購產品的全面民主化」。

關稅 川普 Lululemon

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BVLGARI精湛工藝 珠寶化作眼鏡

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