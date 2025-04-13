凱蒂佩芮、貝佐斯未婚妻 史上首支全女性太空旅行團14日升空

這支娘子軍是由藍源創辦人貝佐斯的未婚妻蘿倫·桑契斯(下右)率領，其餘5人包括流行歌星凱蒂佩芮(下中)、知名記者蓋兒‧金恩(上右)、NASA火箭科學家愛莎‧波伊(上左)、太空生物學家兼民權倡議者阿曼達‧阮(下左)以及製片人凱瑞安·芙琳(上中)。(美聯社)

史上首支全部由女性名人組成的太空旅行團，計畫於美東時間14日上午9時30分，從德州 范霍恩(Van Horn)的藍源(Blue Origin)發射場升空。

這支娘子軍是由藍源創辦人貝佐斯 的未婚妻蘿倫·桑契斯(Lauren Sánchez)率領，其餘五人都是由她親自挑選及邀請，包括流行歌星凱蒂佩芮(Katy Perry)、知名記者蓋兒‧金恩(Gayle King)、NASA火箭科學家愛莎‧波伊(Aisha Bowe)、太空生物學家兼民權倡議者阿曼達‧阮(Amanda Nguyen)以及製片人凱瑞安·芙琳(Kerianne Flynn)。

自1963年前蘇聯太空人 特瑞許柯娃(Valentina Tereshkova)成為第一位上太空的女性以來，人類太空船還沒有搭載過全女性組員的紀錄。因此這次全女性太空之旅被譽為1963年以來的太空歷史性事件。

整個航程持續約十分鐘，她們將飛越卡門線(Karman Line)，這是公認的外太空與地球大氣層的分界線，位於海拔100公里處。 回程時，她們將體驗幾分鐘的失重狀態，然後降落在德州一處沙漠。

今次飛行是藍源的新謝帕德號火箭(New Shepard)第11次載人發射，新謝帕德號火箭系統是自主飛行的，設計用於在沒有飛行員的情況下往返亞軌道空間，主要是供太空旅行之用。