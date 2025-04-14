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紐時：美中玩「膽小鬼遊戲」 川普底氣不如習近平

「富爸爸」作者：美已陷經濟衰退 嬰兒潮世代尤其要注意

TVBS新聞網／編輯劉哲琪報導
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投資理財暢銷書「富爸爸，窮爸爸」作者羅伯特清崎近日在社群媒體發文示警，稱股災已經到來。（取材自微博） 林奇賢
投資理財暢銷書「富爸爸，窮爸爸」作者羅伯特清崎近日在社群媒體發文示警，稱股災已經到來。（取材自微博） 林奇賢

川普宣布對等關稅後，衝擊全球股市，引發外界對經濟衰退的擔憂。投資理財暢銷書「富爸爸，窮爸爸」(Rich Dad, Poor Dad)作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）近日在社群媒體發文示警，稱股災已經到來。美國已陷入經濟衰退，甚至可能是經濟大蕭條，警告「嬰兒潮世代」需要特別注意。

清崎在X發文，稱他在2014年出版的「富爸爸教你預見經濟大未來」（Rich Dad's Prophecy）一書中就警告，歷史上最大的股災，將會影響數百萬投資者的財務安全，尤其是嬰兒潮世代（1946到1964年間出生者）。「今天這場股災已經到來。我們確實陷入經濟衰退，甚至更有可能是經濟大蕭條」。

為什麼要特別警告嬰兒潮世代？清崎指出，這世代的人已經沒有時間，「就像飛行員所說的跑道快用完了」，沒有時間去長期投資股票、債券、共同基金或ETF。

清崎表示，他多年來持續建議投資人關注「非華爾街資產」，儲蓄實體黃金、實體白銀，以及比特幣。他認為這次市場崩盤抹去數百萬虛假紙幣資產後，聯準會和美國財政部可能會全速啟動印鈔機，讓鈔票價值變得更低，黃金、白銀和比特幣則會升值。

他指出，黃金、白銀和比特幣的價格並不是在上漲，而是美元在貶值，導致食品、住房和能源等有價值的事物變得更昂貴，引發通貨膨脹。他也建議「跑道還沒用完的人」儲蓄黃金、白銀和比特幣，並提醒投資人保重，因為猛烈風暴即將來襲。

《富爸爸》作者示警：大蕭條恐已來臨　呼籲一類人特別注意

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大蕭條 比特幣 華爾街 社群媒體 財政部

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