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愛馬仕柏金包「年年增值」被視為潛在投資商品

編譯吳孟真／綜合外電
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拍賣行邦瀚斯（Bonhams）員工展示愛馬仕的一款柏金包（左），以及一款Bottega Veneta手提包。（美聯社）
拍賣行邦瀚斯（Bonhams）員工展示愛馬仕的一款柏金包（左），以及一款Bottega Veneta手提包。（美聯社）

精品手提包近年來的投資報酬率已超越其他收藏品，也在消費者和分析師的眼中，日益被視為潛在的投資商品。

二手精品平台Rebag去年的報告顯示，精品龍頭品牌如愛馬仕、香奈兒、Goyard和路易威登（LV）等名牌手提包的「價值主張」在去年首度全面提升，「這些趨勢代表無論是歷史悠久、或較易入手的品牌，均顯露出令人期待的投資機會」。

由瑞信在2022年所做的研究也顯示，手提包是可收藏的資產中波動性最小的類別之一，風險報酬率也不錯，也被證明是個能抵禦通膨、划算的避險選擇。但專家表示，就算一些名牌包的價值可能得以維持，或與日俱增，尤其是經典或熱門款，但它們仍不同於股票或房地產這類傳統意義上的投資。

根據藝術市場研究（Art Market Research）2020年的報告，過去20年來，精品手提包已從飾品搖身一變，成為當今「唯一以女性為中心的收藏類別」。

以投資的角度而言，隨著時間增值的精品包僅占少數，多數會貶值。Rebag發現，從歷史上來看，只有愛馬仕的柏金包（Birkin）和少數其他頂尖設計師的手提包，會隨著時間過去而保有近90%或以上的價值。柏金包更是年年增值。

根據Baghunter的研究，這款名牌包在1980-2015年間，平均每年增值14.2%。柏金包目前零售價超過9,000美元，但轉手的價格可達3萬美元以上，端看其尺寸、顏色和品相而定。相較下，美股標普500指數的年化報酬率僅10%左右。

愛馬仕 房地產 美股

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