搭飛機時總失眠？ 這種呼吸方式能幫你自然入睡

搭飛機時可能因為座椅直立的椅背等原因而無法入睡，專家建議嘗試「478方法」的呼吸方式來幫助入睡。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash@Suhyeon Choi ）

搭飛機時，可能因為空氣乾燥、環境吵雜及維持直挺坐姿而難以入眠，旅行專家分享一個能幫助在飛機上入睡的方法，不用眼罩也不用枕頭，做一個簡單的動作就能產生睡意並進入夢鄉。

紐約郵報（New York Post）報導，醫師基恩（Rachel Keene）說，即使非常疲累，身處三萬英尺的高空也可能很難睡著，因為乾燥的空氣、噪音、昏暗的燈光和直立坐姿會讓大腦處於半警戒狀態，讓身體拒絕進入深度和放鬆的睡眠。

基恩說，她推薦乘客使用「478方法」來對抗機上的失眠，也就是吸氣4秒，接著憋氣7秒，然後吐氣8秒，重複做這個循環兩分鐘可以降低心率，傳達「可以安心休息」的訊息給身體。

克里夫蘭診所指出，這個呼吸方式源自名為「調息」（pranayama）的古老瑜珈呼吸方式，會有作用是因為這個呼吸循環讓交感神經產生的「戰鬥或逃跑」（fight or flight）反應平息下來。

綜合醫學專家梅莉莎（Melissa Young）說，478法觸動副交感神經系統（parasympathetic nerve system）來鎮定交感神經系統產生的戰鬥或逃跑反應，讓人回到寧靜放鬆狀態，專注於自己的思緒和身體，不會去想煩惱或陷於某個情緒不停反覆思考。

這個方法也比TikTok 上瘋傳的「安全帶方法」安全；有網友在TikTok上表示，將腳蜷曲在椅子上後用安全帶在腳踝處綁住可以幫助入睡，相關影片引發討論並引起多人仿效。