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他身兼三份工作從不加班 年收超過35萬妻子還準備退休

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30多歲的達米安身兼三份工作，他從不加班，年收超過35萬。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）
30多歲的達米安身兼三份工作，他從不加班，年收超過35萬。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

為了在這個通膨問題嚴峻的時期多賺一些錢，30多歲的達米安（Damien，化名）身兼三份遠距工作，他說他一周工時不超過40小時，從不加班，年收入超過35萬元，他認為自己有時間、能負擔就可以這麼做，他也努力把每件工作做好，因此他不會因為身兼多份工作而有罪惡感。

紐約郵報（New York Post）報導，從事IT客服人員的達米安住在西部山地州，他身兼三份遠距工作，年收達36萬8千元。

達米安去年9月開始從事其中一份工作，年薪約15萬元，之後接第二份年薪約14萬元的工作，第三份工作則可為他的一年的收入增加7萬8千元。

達米安說，他從不加班，一周工時不超過40小時，三份工作的時間不會互相衝突，除了偶爾開會時間會重疊，若發生這情況，他會使用兩支耳機同時聆聽來解決。

達米安說，這樣的薪水讓他能享受生活、常去旅行，也能買較昂貴的物品或去餐廳吃飯，他的妻子也準備辭掉工作，靠他薪水養家，「我有很多現金，我甚至不知道該花在哪」。

報導指出，達米安不是唯一這麼做來維持生計的人，Z世代為此在去年創造出一個新字「多重工作」（poly-work），指的是年輕一輩的員工身兼多份工作來對抗昂貴的生活開銷。

人力管理公司Deputy的執行長席爾薇亞（Silvija Martincevic）說，比起老一輩，Z世代和千禧世代對工作穩定性和工作忠誠度的看法不同，他們優先考慮財務安全，而非將自己束縛於單一雇主。

達米安說，若只有一份工作，雇主隨時可以解雇你，他說只要他做好份內的工作，把被要求的事情做好，就完全沒有罪惡感。

達米安說，他一年前就嘗試身兼多份工作但失敗了，他說在同一行業做超過兩份工作讓他害怕，因為工作性質太接近，讓人不舒服，也犧牲掉很多休閒時間。但他現在領悟，同時做很多工作不應該對生活有負面影響。

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