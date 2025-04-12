美國哪個城市讓人不想再去？這些地方被點名

網友在論壇詢問美國哪個城市讓人不想再去，引起許多網友回覆並說明理由。圖為田納西州納什維爾街頭風景。（取材自pexels.com@Ushindi Namegabe）

旅行時的感受會決定是否還要再次造訪該地，有網友在Reddit發文詢問，如果被問到美國哪個城市不會想再去時，腦中第一個浮現的地方是哪，引起網友熱烈討論；紐約郵報（New York Post）整理出網友提到的十個令人不想再造訪的城市，以下城市順序僅為條列呈現，並非排名。

1. 加州史塔克頓（Stockton）

一位網友說，史塔克頓冰毒（meth）最多、犯罪事件最多，另一名網友表示認同，說那些似乎都不是再訪的好理由。

2. 德州達拉斯

網友說，達拉斯就像一個沒有末日、陰森的「喪屍」之城，另一人說達拉斯是他去過最沒有靈魂的城市。

3. 佛州邁阿密

一位網友說他憎恨待在邁阿密的每一秒，試圖縮短旅程但無法，他愛棕櫚樹、海灘和年輕辣妹，但邁阿密真的是他去過最卑鄙、最假的地方，城市氛圍很糟糕。

4. 伊利諾州開羅（Cairo）

網友說，開羅現在人口只剩全盛時期的十分之一，比1860年時還少；當地常淹水，私刑和種族暴動頻繁發生，產業空洞化和新交通工具的出現掏空了這座城市，在那裡環顧四周，會有極深的詭異和不安感。

另一人說，芝加哥四周有一些荒涼小鎮，但沒有一個比得上開羅。

5. 密蘇里州布蘭森（Branson）

網友說，他從未見過這麼多可怕的嘉年華景點和糟糕的餐廳。

6. 田納西州納什維爾

一位網友留言表示，每間該死的酒吧都一樣，每個年輕女孩都說話很大聲又好出風頭，令人生厭，那兩件事之外的其他人事物也都沒有自己的個性特色；另一人說，該地的每個人都會說「這跟你想的不一樣，總有些適合每個人的東西」，但他覺得就是他想的那樣。

7. 密西西比州傑克森（Jackson）

網友說，他在傑克森完全找不到可取之處，零碎時間找不到事情可以做，另一人回覆他的留言說，自己去過加拿大、墨西哥、歐洲和印度，但從來沒有像在傑克森時那樣感到不安全，傑克森的氛圍很差，感覺隨時會發生不好的事情。

8. 懷俄明州石泉市（Rock Springs）

一名網友說，他曾去過一次石泉市，他在那詢問一位熱情又撩人的美麗女子當地有什麼事情可以做時，對方回答「我們這邊的青少女懷孕比例是全國最高的」。

9. 愛荷華州蘇城（Sioux City）

網友說該地的惡臭令人難以忍受，另一人直接稱該市為「下水道市」（sewer city）。

10. 亞利桑納州鳳凰城

有網友說，從夏天的平均溫度來看，當地人做的事情應該是「拚命活下來」。