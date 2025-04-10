戶外野餐露營必備 好市多上架烤棉花糖巧克力餅乾組

好市多Instagram介紹好市多新上架的烤棉花糖巧克力餅乾組。(翻攝好市多Instagram粉絲頁@costcohotfinds)

冬天遠去，天氣逐漸變暖，又可以開始盡情規劃露營或戶外活動，而好市多 （Costco ）知道在外活動時不可缺少烤棉花糖巧克力餅乾（S'mores），近期悄悄上架烤棉花糖巧克力餅乾組，一組有全麥餅乾、棉花糖和三種知名品牌巧克力，售價不到12元，引發會員在網路上暴動，表示光看到販售消息就開始流口水，已經等不及要去賣場搶購回家好好大吃一頓了。

Parade報導，不管是露營、戶外活動，或只是在自家庭院享受溫暖天氣，在外活動時吃上一片烤棉花糖巧克力餅乾，無論身處何處都能感到幸福愉快。好市多Instagram粉絲頁@costcohotfinds上傳烤棉花糖巧克力餅乾組的影片，不到24小時就累積1.5萬個讚，引發網友討論。

@costcohotfinds版主蘿拉（Laura）說，烤棉花糖巧克力餅乾豪華組在好市多上架了。根據蘿拉的影片，該組合中有6個Reese's花生醬夾餡杯子牛奶巧克力、3包Hershey's牛奶巧克力、3包Hershey's焦糖巧克力，以及兩包全麥餅乾和一包棉花糖；蘿拉說她最愛花生巧克力，而且選花生巧克力絕對不會失望，一組售價11.49元。

影片讓不少甜食愛好者在網路暴動，影片上架不到24小時就累積超過一萬的讚，還有超過兩萬次轉發。有網友說，她光看影片就已經流口水，還有人說她非常需要這一組，已經準備好要在夏天時度過烤棉花糖巧克力餅乾之夜了。

也有網友說她愛焦糖巧克力，搭配烤棉花糖和全麥餅乾簡直是絕配，焦糖香能讓烤棉花糖巧克力餅乾提升到另一境界，也有花生巧克力愛好者說吃烤棉花糖巧克力餅乾時選花生巧克力才是王道。還有網友打趣說，好市多不夠貼心，組合包中應該要附棍子，方便大家露營時叉棉花糖在營火上烤。