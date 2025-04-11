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整理庭院不想用化學藥劑 「廚房3小物」自製除草劑神效立現

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網友分享如何用日常生活常見的物品自製無毒除雜草劑。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Greta Hoffman）
網友分享如何用日常生活常見的物品自製無毒除雜草劑。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Greta Hoffman）

春天是萬物生長的季節，許多人可能打算好好整理自家庭院。而四處叢生的雜草不僅有美觀問題，也可能影響其他植物的成長。如果對使用化學藥劑感到疑慮，不妨試試善用日常用品自製除草劑，且所需要的物品家裡幾乎一定有，作法也很簡單，值得一試。

Parade Home & Garden報導，網紅麥坎尼爾（Azure MacCannell）在Instagram專門介紹各種居家清潔與整理技巧，近期在影片分享自己如何自製除草劑，用於快速清除生長在庭院走道縫隙間的雜草，影片引起熱烈討論，許多網友紛紛留言表示驚嘆與讚賞。

在影片中，麥坎尼爾示範如何利用三種日常用品調製除草劑。首先，準備一個空的噴霧瓶或澆花器，接著倒入4杯白醋、半杯鹽，以及2茶匙的洗碗精，混合均勻後噴灑在雜草上，等待效果即可；影片裡可見噴灑過的雜草在數小時內枯萎。

許多網友紛紛留言稱讚這種天然方法，一名網友說這真是很棒的無毒除草法，另一位網友則表示，這比那些傳統化學物好太多了。傳統的化學除草劑有可能會傷害到周遭的動植物，甚至對人體有害。例如嘉磷塞（glyphosate）便被認為與癌症相關。

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