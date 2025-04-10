我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

洛杉磯3歲兒一句話 拯救全家人性命

3生肖女為婚姻操勞、後半生富貴享福 屬龍孩子有才又家庭美滿

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
三生肖女前半生辛苦操勞，後半生可望享福。（取材自pexels.com@Daria Obymaha）
三生肖女前半生辛苦操勞，後半生可望享福。（取材自pexels.com@Daria Obymaha）

在這個節奏快速的時代裡，許多女性一生為家庭與事業奔波，默默付出卻不言辛苦。根據《搜狐》命理分析指出，有三個生肖的女性特別展現出「前半生操勞、後半生享福」的命格特質，包括屬龍、羊、猴的女性，她們在婚姻中甘於承擔、勇於付出，最終迎來屬於自己的富貴人生與平靜晚年。

屬龍女

首先是屬龍女，天生聰穎機敏，帶有領袖氣質。她們在年輕時期對家庭與事業都追求完美，常常奔波於兩者之間，身心俱疲。然而正因這份堅持與責任感，她們在中晚年收穫孩子成才、家庭美滿的幸福成果。屬龍女終於得以卸下重擔，享受屬於自己的富貴與安寧。

屬羊女

屬羊女則以溫柔與善良著稱，卻同時擁有堅韌不拔的意志。在婚姻中，她們往往既是家庭的溫暖核心，也在外努力打拼。儘管前半生或歷經波折，但這些歷練反而塑造了她們的堅毅性格。隨著歲月沉澱，屬羊女終能收穫安穩與富足，晚年生活平和且充滿幸福感。

屬猴女

至於屬猴女，以靈動聰慧見長。她們在婚姻中擅長運用智慧處理大小事務，讓家庭生活充滿活力與變化。雖然早年因為好奇心與求新求變的個性，生活較不穩定，但正是這股對生活的熱愛，讓她們不斷成長進步。到了晚年，屬猴女通常已累積豐富經驗與財富，過上精彩多姿、富貴無憂的生活。

報導指出，這三位生肖女性的故事也提醒我們，命運從不辜負努力的人。即使前半生充滿勞碌與挑戰，只要懷抱夢想與信念，最終都能迎來屬於自己的春暖花開。命理專家也鼓勵所有女性無論生肖如何，都應相信自身的價值與努力，勇敢追尋屬於自己的幸福與圓滿人生。

生肖運勢

上一則

如何反擊川普125%關稅重拳？WSJ盤點中國的反制武器庫

下一則

4月10日星座運勢 雙子計畫恐變 水瓶小心破財

延伸閱讀

股市連日血崩 1生肖陷「財務黑洞」4月3大衰運主角現形

股市連日血崩 1生肖陷「財務黑洞」4月3大衰運主角現形
4生肖清明財運轉旺 屬龍吸引貴人靠近、他感情生活最甜蜜

4生肖清明財運轉旺 屬龍吸引貴人靠近、他感情生活最甜蜜
4生肖4月起運勢大躍升 屬龍獲上級肯定、他有升遷機會

4生肖4月起運勢大躍升 屬龍獲上級肯定、他有升遷機會
4生肖40歲後更輝煌 屬鼠事業運爆發、他掌握人生主導權

4生肖40歲後更輝煌 屬鼠事業運爆發、他掌握人生主導權

熱門新聞

好市多近期販售的無線洗拖吸塵器獲得網友好評。（取材自Instagram@costcodeals）

好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃

2025-04-02 19:35
德州一名女子搭乘瑞安航空時，因為不想付行李費用，竟把行李塞衣服下假裝懷孕通關。機場示意圖，非新聞當事者。(路透)

德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關

2025-04-05 19:35
三星座生活積極，很難有安靜的時刻。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SAULO LEITE）

3星座無法安靜停在原處 生活和事業他都想衝第一

2025-04-06 00:00
當網購成為趨勢之一，隨之而來就是資安危機的增加；圖為信用卡示意圖。（本報資料照片）

信用卡網購1習慣容易被盜刷 資安公司：6招保護個資

2025-04-05 00:50
三生肖女不愛計較，人緣佳。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@KoolShooters）

三生肖女心寬不計較 兔豁達是人氣王、她高情商化解不快

2025-04-07 00:00
在機場用餐時，專家建議不要選包括生魚片在內四種食物。機場示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

別讓旅程掃興了 在機場不要吃這四種食物

2025-04-06 19:35

超人氣

更多 >
川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%
川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到
中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%

中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%
川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬

川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬
歐盟反制逾200億關稅 將針對具有政治敏感性的各州

歐盟反制逾200億關稅 將針對具有政治敏感性的各州