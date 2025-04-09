「VIP」不見得是尊榮？空服員對你說「cheerio」有深意

下飛機時若空服員對你說再見，可能不是只有道別。空服員示意圖，非新聞當事者。 (路透)

下飛機時，如果空服員對你說cheerio（英式英文，「再見」的意思），可不是只是和你道別這麼簡單，而如果你被認為是Bob，也不是空服員幫你取了新名字，乘客還可能因此收到禮物；每日快報（Daily Express）報導，空服員每趟飛行都要服務各種旅客，他們也創造出自己一套稱呼有特別意義旅客的名稱，在乘客不知情的情況下彼此溝通或交換訊息。

乘客下飛機時，若空服員對你說cheerio，這不只是在和你道別，不具名專家指出，這表示該名乘客吸引空服員的注意和目光，藉由這個字傳達空服員對該乘客一見鍾情或有意思，如果你下機時聽到空服員對你說這個字，或許會看到其他知曉這個字傳達的意思的空服員偷笑或投以特別目光。

若在飛機上被機組人員私底下稱為BOB，這可不是他們幫乘客改名字，而是「Babe On Board」（飛機上的寶貝），被稱為BOB的乘客可能會收到免費禮品甚至被空服員特別親切地對待。

赫芬頓郵報（Huff Post）報導，不具名空服員說，如果有乘客被空服員稱為BOB，該空服員會跑到廚房或機組員工作區告訴其他同事那位性感乘客的座位位置，他們會對那位乘客特別親切，送他禮品，甚至可能還會在餐巾紙上寫自己的電話後遞給那位乘客。

前空服員羅伯特（Jay Robert）說，SVML代表「Suddenly Vegetarian Meal」，形容突然改吃素的假素食者，用來形容那些沒有點特殊餐點、平常可能沒吃素，但在機上因為不喜歡提供的餐點，為了有東西吃所以突然改點素食餐點者。

羅伯特說，當空服員私底下說某位乘客是VIP時並不代表是貴賓，而是「Very Irritating Person」（非常煩人的人）。