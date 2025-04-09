玄幻劇還賣得動？唐嫣「念無雙」表現平 劉詩詩能扛起「淮水竹亭」嗎

劉詩詩、張雲龍主演的玄幻劇「淮水竹亭」正式定檔。（取材自劇照）

劉詩詩 、張雲龍主演的玄幻劇「淮水竹亭」正式定檔，將於4月13日於愛奇藝上線。該劇原名「狐妖小紅娘之竹業篇」，與楊冪主演的「狐妖小紅娘之月紅篇」同屬改編自熱門漫畫IP「狐妖小紅娘」的系列作品。隨著預告片釋出，網友對這部新劇是否能超越楊冪版本的討論熱度持續攀升。

根據《搜狐》報導，楊冪主演的「狐妖小紅娘之月紅篇」於2024年5月23日首播，雖然播出初期面臨外界對演技與劇情品質的質疑，但最終仍創下集均3448.4萬的播放量，在同類型作品中表現亮眼，屬於年度前段班水平。在今年截至目前尚無作品突破三千萬集均的市場環境下，這一數字更顯難得。

相較之下，「淮水竹亭」是否能複製甚至超越此成績，引起廣泛關注。不過，業界普遍認為玄幻劇類型已漸失觀眾青睞。例如近期由唐嫣主演的「念無雙」，集均播放量僅為1262.9萬，顯示玄幻長劇已不復當年盛況。評論指出，玄幻劇面臨內容同質、劇情乏新、畫面雷同等問題，難以吸引成熟觀眾群。

此外，隨著原本玄幻劇的主要受眾逐漸成長並轉向更具深度與品質的影視內容，部分觀眾更傾向於觀看微短劇或短影音，導致長劇市場中「不動腦」的受眾明顯流失，使得缺乏創新的玄幻劇難以生存。「淮水竹亭」雖網羅劉詩詩、張雲龍、吳宣儀、丁禹兮、沈月等人氣演員，卻也被認為是靠明星堆疊流量的「最後一搏」。

值得一提的是，「淮水竹亭」更名避開原系列名，被視為一種「躲避式行銷」，試圖吸引不知情的新觀眾。業內人士直言，若該劇集均能突破兩千萬，已屬不易。隨著觀眾審美水準提升，粗製濫造的玄幻劇逐漸失去市場，未來或將由高品質劇作重新主導觀眾視野。