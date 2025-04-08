3星座外表高冷傲嬌 他放下警戒心後會變得超萌

看似「傲嬌」的3種星座。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Burst）

有些人給外界的第一印象就是冷漠、一副高傲的表情，好像對誰都看不上眼的感覺，但隨著距離拉近，他們卻變得愈來愈友善，原來之前戴著的只是一張假面具。誰是那個不愛笑卻內心溫暖的星座代表呢？日本媒體「占TV」解析最容易看似「傲嬌」的3種星座。

第1名：天蠍座

天蠍座個性謹慎，一到陌生的地方習慣先觀察四周人事物。對於不熟的人，他們會先保持防備，展現出「生人勿近」的態度。如果是第一次見面，這種冷淡的態度可能會一直維持到結束為止。但等到天蠍座認為對方是可以信賴的人，他們會立刻展現出溫柔隨和的一面，大聊特聊「這樣啊，那我們就這樣做吧！」。這一瞬間，天蠍座已經完全認定對方是他們的親近對象了。

第2名：獅子座

自尊心強的獅子座偶像包袱很重，不喜歡直接表露自己的喜怒哀樂。他們認為，「拉近距離」應該由別人主動，就算自己心中被對方吸引也不想被發現。因此，在自己有好感的人面前，獅子座反而會表現得有些愛理不理的樣子。盡管內心想要好好撒嬌一番，他們仍然會端著架子，掩飾自己真實的情感。不過其實獅子座很容易被看穿，旁觀者會發現他們心裡的情感已經表露無遺，但他們自己卻可能全然不覺。

第3名：巨蟹座

巨蟹座其實是個有些害羞的類型，常會表現出緊張的情緒。雖然他們不是刻意要冷淡對待別人，但由於緊張感讓他們很難立刻放鬆，看起來就是一副嚴肅難以親近的樣子。不過隨著巨蟹座與他人逐漸熟悉，他們會慢慢放開警戒心，態度變得像貓咪萌寵一般，展現出真實溫柔的一面。