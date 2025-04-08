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冰箱冷藏食物前做這動作 電費帳單一年可省40元

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專家建議把食物放至室溫再冰，一年可省下40元的電費支出。冰箱示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Nicolas Barbier）
專家建議把食物放至室溫再冰，一年可省下40元的電費支出。冰箱示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Nicolas Barbier）

食物放進冰箱時的狀態，竟也會影響電費帳單。專家表示，若將剛起鍋還熱騰騰的食物直接放進冰箱，冰箱就必須加大運作力道冷卻食物，導致電費增加，因此建議將食物放至室溫再冰，如此一來冰箱一年的電費估計可以省下40元。

每日快報（Daily Express）報導，把吃不完的剩餘餐點冰起來是很常見的習慣，但冷藏也有方法，做對方式可以省下電費帳單支出。

英國家電品牌倍科（Beko）英國公司的產品管理主管薩拉赫（Salah Sun）說，把剛煮好的熱騰騰食物直接冰進冰箱，會讓冰箱內溫度升高，而冰箱為了維持內部的低溫，就必須加大運作力道，電費也因此增加，而增加的多寡則視食材種類、冰箱大小和冰進去時食物的溫度。

薩拉赫說，建議把食物冷卻至室溫再冰到冰箱，很多人會擔心這樣會有食安問題，但其實放到室溫很安全，也能避免冰箱因內部溫度突然升高而需要增加運轉能量，負荷過大。

研究指出，當冰箱要冷卻熱食時，使用的電力增加將可達25%，以一般家用冰箱為例，一年消耗的電力約3百至8百度電力，若頻繁放熱食至冰箱，一年電費約增加40元。

薩拉赫說，很多人不知道使用冰箱的習慣會影響電費帳單上的金額，購買冰箱時要考量到短期和長期的成本，適當地使用才不會需要常更換冰箱或在電費帳單上浪費錢，一個小動作就能讓人一年省下幾十元的帳單費用。

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