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好市多盆栽一組不到11元 小黃瓜、番茄...也有觀賞植物

世界新聞網／輯
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部分好市多門市開賣盆栽，三盆一組不到11元。(翻攝costcohotfinds Instagram)
部分好市多門市開賣盆栽，三盆一組不到11元。(翻攝costcohotfinds Instagram)

寒冬遠去，春天來臨，這也代表可以重拾園藝了，而好市多Costco）則是替想在庭院裡大展身手的人準備好了材料，部分門市上架多種植物的小型盆栽，三盆一組售價10.99美元，從蔬菜到灌木都有，讓許多會員準備衝門市搶購了。

Parade Home & Garde報導，好市多商品資訊粉絲頁costcohotfinds在Instagram上擁有超過三百萬人追蹤，版主蘿拉（Laura Jayne Lamb）說她最喜歡園藝的季節，好市多有許多花卉、灌木等植物盆栽。

蘿拉近日在好市多發現賣場已上架盆栽，她在影片中說，如果想開始種植作物，好市多有賣盆栽，那些盆栽的植物看起來都非常健康和有活力，種類也很多，她去的分店有賣小黃瓜、青椒、甜椒和番茄等，還有很多種灌木和植物。

報導指出，這些盆栽目前只在店內販售，網路上沒有賣，出發購買前最好先和當地的好市多確認是否有販售，蘿拉說她拍影片的分店位於田納西州納什維爾，但她在德州達拉斯和加州聖荷西的好市多也有看到販售盆栽。

住在北部州如紐約的網友在蘿拉的影片留言，說住家附近的好市多沒有賣盆栽，但蘿拉認為好市多會在接下來幾周在各分店陸續上架。

有網友說她家附近的好市多還沒開賣盆栽，但她已等不及上架，一旦開始販售她一定會去買好幾盆回家種，享受園藝的樂趣和成果。

好市多 Costco

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