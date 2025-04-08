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NCAA／為女兒延緩1年NBA選秀 MOP克雷頓圓奪冠夢

記者劉肇育／即時報導
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佛羅里達大學球星克雷頓(中)7日率領球隊贏得NCAA男籃冠軍。(路透)
佛羅里達大學球星克雷頓(中)7日率領球隊贏得NCAA男籃冠軍。(路透)

去年在NCAA錦標賽的首輪賽事就以2分差距遭到淘汰，讓前一年才剛轉學回到家鄉佛羅里達大學的克雷頓（Walter Clayton Jr.）毅然決然的放棄提前參加NBA選秀的機會，在休賽季期間他更剪掉招牌的辮髮並更專注在訓練上，最終他也在7日如願帶領佛羅里達拿下NCAA冠軍，並獲選為MOP。

美式足球、籃球雙棲 選擇為家鄉出戰

出生於佛羅里達錫布靈的克雷頓，從高中時期就是美式足球與籃球的雙棲球員，並靠著優異的表現獲得了不少大學提供的獎學金，其中更多人看好他能夠在美式足球這條路上有更好發展，包括他現在就讀的佛羅里達大學都曾向他遞出美式足球獎學金。

不過克雷頓最終選擇了愛納大學提供的籃球獎學金前往紐約延續籃球生涯，並決定在大二時將專注力投注在籃球場上，放棄了在美式足球的發展機會，在NCAA名帥皮提諾（Rick Pitino）指導下他也逐漸嶄露頭角，在大三時克雷頓決定轉學，當時他在佛羅里達大學以及皮提諾的新東家聖約翰大學間作抉擇，最終選擇回到了家鄉佛羅里達，只可惜返鄉的第一個賽季，佛羅里達大學在NCAA錦標賽首輪就以2分差距不敵科羅拉多大學遭到淘汰，而克雷頓在該場比賽也繳出33分的亮眼表現，季後一度也傳出可能投身NBA選秀會。

佛羅里達大學球星克雷頓(前)7日率領球隊贏得NCAA男籃冠軍。(路透)
佛羅里達大學球星克雷頓(前)7日率領球隊贏得NCAA男籃冠軍。(路透)

延後參加NBA選秀 剪掉招牌辮髮專心訓練

但在經過參與幾支NBA球隊的試訓後，克雷頓宣布將為佛羅里達再戰一年，一方面是想精進自己的球技，另一方面也是想多花時間陪伴1歲的女兒，在休賽季期間克雷頓剪掉自己招牌的辮髮，還投入更多心力在訓練上，總教練戈登（Todd Golden）說：「我認為去年春天和夏天參加NBA的訓練對於他來說很重要，在那6、7支球隊的試訓中，他得到了很棒的反饋，這件事激勵了他。」

轉型控球 冠軍賽下半場大爆發

為了幫助克雷頓有更好的未來發展，戈登也在本季讓克雷頓轉型控球，加上馬丁（Alijah Martin）的加入，讓佛大的表現受到更高的期待，而克雷頓在這次錦標賽期間也展現絕佳宰制力，包括8強賽與4強賽分別攻下30分與34分，成為繼拉福萊特（Clyde Lovellette）、張伯倫（Wilt Chamberlain）、衛斯特（Jerry West）、柏德（Larry Bird）之後，史上第五位在8強與4強得分皆破30分的球員，整個錦標賽合計拿下134分也能排上近25年來的前5名。

對於冠軍賽上半場受限於對方防守一分未得，但下半場爆量拿下11分，成為佛大奪冠關鍵，克雷頓說：「我們隊上有很多能得分的球員，所以這不是我必須一肩扛起的責任，我們有很多人能夠投籃並完成任何任務，是他們控制了上半場的比賽，並且在下半場持續相信我，直到我能夠把球投進籃框為止。」

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