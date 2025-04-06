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「麥塊電影」北美票房奪冠「白雪公主」口碑災難淪第4名

中新社／洛杉磯6日電
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喜劇天王傑克布萊克主演「MINECRAFT麥塊電影」。(取材自YouTube)
喜劇天王傑克布萊克主演「MINECRAFT麥塊電影」。(取材自YouTube)

「MINECRAFT麥塊電影」（A Minecraft Movie）首映連奪北美單日和周末票房冠軍，成為2025年迄今北美首映周末票房最高的影片。 

據票房統計網站BoxOfficeMojo4月6日的電影市場數據，35部影片北美周末票房（4月4日至6日）報收約1.96億美元，較前一周末飈升逾152%。這是北美周末票房時隔近兩個月重回1億美元之上，刷新今年北美周末票房最好成績。 

「MINECRAFT麥塊電影」是此輪漲勢最大推動力，以約1.57億美元首映周末票房在最新一期北美周末票房排行榜上「斷層式」領先，佔該統計周期北美總票房80%；加上北美以外市場，總票房迅速突破3億美元。

4月4日亮相後短短數天，「MINECRAFT麥塊電影」在2025年度北美和全球票房總排行榜上分別升至第二位和第三位，均已逼近漫威超級英雄電影「美國隊長4」（Captain America：Brave New World）。在開畫反響方面，目前主要電影網站對這部奇幻動作喜劇片評價為IMDb評分6.1、MTC評分47、爛番茄新鮮度48%（115評），CinemaScore打分為B＋。 

「水行俠」傑森摩莫亞頂超俗髮型演出「MINECRAFT麥塊電影」的「垃圾人」。(...
「水行俠」傑森摩莫亞頂超俗髮型演出「MINECRAFT麥塊電影」的「垃圾人」。(取材自YouTube)

在新片強勢衝擊下，驚悚動作片「重裝制裁」（A Working Man）第二個上映周末票房環比減少53.1%，以約728萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名次席。該片北美票房現約2782萬美元、總票房約4442萬美元。隨著

放映影院開始減少，「白雪公主」（Snow White）此番周末票房環比再跌57.5%，以約609萬美元從上期榜單亞軍降至本輪排名第4位。自3月21日上映至今，這部迪士尼大製作奇幻冒險歌舞片北美票房僅約7746萬美元、總票房約1.68億美元；爛番茄新鮮度則跌至新低40%（248評）。 

此外，4月4日北美上映的懸疑恐怖喜劇片「夏之地獄」（Hell of a Summer）以約175萬美元首映周末票房登上榜單第8位，獲IMDb評分6.0、MTC評分56、爛番茄新鮮度48%（40評）。

另一個新面孔、劇情片「朋友」（The Friend）隨著放映影院大增，以約162萬美元周末票房從上期榜單第30名躍升本輪排名第9位，獲IMDb評分6.7、MTC評分72、爛番茄新鮮度85%（85評）。 

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