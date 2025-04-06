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好萊塢3男神被爆是噁男 小布體臭超熏人 他1個月不洗頭

記者陳穎／即時報導
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艾希頓庫奇(左圖起)、布萊德彼特、羅伯派汀森都不愛洗澡。（美聯社、歐新社）
艾希頓庫奇(左圖起)、布萊德彼特、羅伯派汀森都不愛洗澡。（美聯社、歐新社）

好萊塢男神「小布布萊德彼特(Brad Pitt)、艾希頓庫奇（Ashton Kutcher）還有羅伯派汀森(Robert Pattinson)，高顏值又有男人味，全球粉絲無數，其實他們有一個共同點，竟都是「臭氣沖天」的髒鬼。3人都不愛洗澡，衛生習慣極差，艾希頓庫奇只洗胯下和腋下，羅伯派汀森可以頂著油頭一個月。

根據「每日郵報」報導，布萊德彼特可以好幾天都不洗澡，他的室友曾透露，年輕時大家擠在一起住，有天突發奇想比「誰能不洗澡最久」，其他人第3天就受不了認輸，但小布卻依舊老神在在，不管比賽幾次他永遠可以拿到冠軍。據悉小布認為使用肥皂還有沐浴乳會造成地球污染，所以他很抗拒洗澡，有時候噴了香水就出門，曾經跟他拍戲的搭檔，就因受不了他的體味，還尷尬地麻煩他用濕紙巾擦拭一下身體，「因為他的味道就像是一條臭狗」。

布萊德彼特外型帥氣，體味也很驚人。(美聯社)
布萊德彼特外型帥氣，體味也很驚人。(美聯社)

艾希頓庫奇也是不愛洗澡一派，連他的孩子也一併適用他的「不用肥皂」洗澡法。他認為只有身體上有污垢時才真的需要清洗，而且用了肥皂皮膚用變乾，還是天然的最好，因為他每天最多就是洗腋下和胯下，其他什麼都不洗。他的愛妻蜜拉庫妮絲也認同老公的做法，因為出身烏克蘭的她，從小家裡沒資源根本無法洗澡，所以就算他們現在已經升格當爸媽，也不會每天幫孩子洗澡，全家都是「髒了再洗」。

艾希頓庫奇洗澡挑重點，只洗腋下和胯下。(美聯社)
艾希頓庫奇洗澡挑重點，只洗腋下和胯下。(美聯社)

羅伯派汀森以「哈利波特」、「暮光之城」晉升男神，最近更演出「米奇17」的社畜展現精湛演技。他私下卻是邋遢到極點，不愛洗澡和洗頭，最長紀錄可以超過1個月都不洗頭，頂著油頭到處趴趴走。他曾說：「我不打掃房間，因為我不在乎。我的公寓是用來睡覺的，我的頭髮是用來，你知道的，長在我腦袋上的。我才不管頭髮乾不乾淨。」也因此劇組化妝師都要忍受他強烈地油頭味，替他做出完美的造型。

羅伯派汀森可以超過1個月不洗頭。(歐新社)
羅伯派汀森可以超過1個月不洗頭。(歐新社)

小布 布萊德彼特 哈利波特

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