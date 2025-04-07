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瑞士男實踐三大極簡生活哲學 樂享周末優閒時光

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極簡生活可以避免浪費。（取材自pexels.com@M&W Studios）
極簡生活可以避免浪費。（取材自pexels.com@M&W Studios）

現代不少人崇尚極簡生活，秉持不浪費的初衷，不過要做到極簡並不容易，有網友近日拜訪瑞士同事Lukas家時，深刻體會到瑞士人對「極簡生活」的實踐哲學，直呼「徹底顛覆了我對物品的認知」。他形容Lukas的家宛如博物館般整潔，每一件物品都井然有序且具意義，而這份秩序背後，其實源自瑞士人根深蒂固的生活信條：「極簡不是潮流，而是一種本能。」

一名在美華人網友在小紅書發文表示，他的瑞士同事Lukas秉持三大極簡法則，讓生活回歸質樸與自在。首先是「品質優先」原則——他寧可10年用一件，也不願1年換10件。他的衣櫃僅有5件襯衫、3條褲子和2雙鞋，但每一件都質感上乘、歷久彌新。廚房同樣僅有三件鍋具，但皆為高端不鏽鋼製品，可用數十年不壞。

第二則是「情緒價值篩選法」，Lukas表示，淘汰物品的關鍵在於：看到它是感到愉悅，還是感到負擔？若是後者，即使價格再高，他也會果斷處理掉。這種方法不僅整理空間，也幫助內心減壓。

第三個原則為「流動式收納系統」，強調物品應如河流般流動，而非囤積成死水。書籍閱讀完即轉贈或捐出；季節性衣物換季時也重新審視去留，避免不必要的佔據。

極簡生活為他帶來顯著改變——周末不再為打掃而疲於奔命，而是能將時間用來登山、閱讀；金錢花得更清楚，遠離無謂的促銷誘惑；日常決策變得輕鬆，早晨不用煩惱穿搭或選用物品。他強調：「極簡，不是丟掉一切，而是給真正重要的事物留出呼吸空間。」

對想要嘗試極簡生活的人，Lukas也分享了三個簡單的入門挑戰：清理錢包，只留下最常用的三張卡；整理手機相簿，刪除模糊或重複照片；退出三個不再活躍的群組，減少無效資訊干擾。

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