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德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關

世界新聞網／輯
德州一名女子搭乘瑞安航空時，因為不想付行李費用，竟把行李塞衣服下假裝懷孕通關。機場示意圖，非新聞當事者。(路透)
德州一名女子搭乘瑞安航空時，因為不想付行李費用，竟把行李塞衣服下假裝懷孕通關。機場示意圖，非新聞當事者。(路透)

德州女子海爾（Grace Hale）因為不想付行李的費用，竟異想天開把塞不進隨身行李箱的物品塞在腹部假裝懷孕，她成功騙過地勤人員，計畫下次飛行時再用這招省錢，還笑說因為行李費實在太貴，之後搭乘那家航空公司的「孕婦」乘客搞不好會變多。

每日快報（Daily Express）報導，20歲的海爾來自德州，現在住在倫敦，是商學院學生。海爾日前搭乘瑞安航空（Ryanair）前往愛丁堡，她認為行李費用貴的可笑，因此想把所有的東西都塞進隨身行李箱，全部都當成隨身行李，避免支付託運行李的費用。

海爾說，她在三天的旅行大概帶了十件物品，班機時間很早，他們急匆匆趕往機場，她在往機場的火車上匆忙把所有東西塞進行李箱，但化妝包和兩件大衣塞不下。

海爾說她靈機一動，決定把裝不下的東西塞在腹部假裝懷孕，她把化妝包藏在腹部，下面用兩件外套托著，以防化妝包掉下來，她還在火車站反覆走動練習，確保不會發生所有東西掉下來的尷尬場面。

海爾說，她還在火車上做足功課，上網搜尋不同月齡的孕肚大小，她最後決定假裝26周的孕婦，因為28周以上需要醫生的適航證明，她還推算出自己的「預產期」，以防被問到時答不出來。

海爾成功用假孕肚騙過機場人員順利通關，她下飛機後才卸下假孕肚，把外套拿在手上走出機場。海爾把過程拍成影片放上TikTok，還開玩笑說「是男寶寶，我們決定取名萊恩（Ryan）」；影片吸引超過160萬次點閱，許多網友大讚她是個天才，居然用這方法省下行李費。

@gracecatherinehale

Its a boy and we’re naming him Ryan @Ryanair

♬ But Daddy I Love Him - Taylor Swift Updates Europe

有網友說，她懷孕六個月搭飛機時，被機場人員要求檢查孕肚，還有一位網友說她懷孕搭機飛機要起飛時，空服員請她把衣服下的手提包拿出來避免危險。不少網友質疑機場人員怎麼沒有要求海爾出示適航證明，她說因為她一開始就說自己26周，所以沒有被問。

另一名網友說她在愛丁堡機場工作，其實海爾過海關後就可以把假孕肚拿下來，去免稅店請店員給她可登機的袋子裝她的化妝包和大衣，她就不用帶著假孕肚搭機，海爾說這方法太棒，她居然沒想到。

海爾說，她計畫下次搭機時再用這個方法躲避行李費，她還說相信這方法會引發流行，笑說瑞安航空之後會多很多「孕婦」乘客，因為行李費實在太貴了。

TikTok 飛行旅遊

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