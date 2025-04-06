3星座無法安靜停在原處 生活和事業他都想衝第一

三星座生活積極，很難有安靜的時刻。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SAULO LEITE）

一般來說，人只要長大後漸漸成熟，個性就會變得冷靜穩重，但也有些人無論年紀多大，還是像孩子一樣好動。日本媒體「占TV」解析三個星座，日常上總是嗨個不停、很難有安靜的時刻。

第1名：射手座

射手座討厭被束縛，不喜歡乖乖停在原地的感覺。他們思考速度很快，隨後便會根據本能馬上行動。射手座的習性像「箭」一樣，希望自己飛得愈遠愈好。因此，他們也喜歡旅行，愈忙碌的時候愈想往東南西北到處冒險，單獨行動也沒問題，四處漂泊的因子就像刻在身體DNA裡一樣。

第2名：雙子座

雖然不像射手座那樣會飛得很遠，但雙子座也不是原地踏步的人。雙子座頭腦靈活，喜歡四處尋找有趣的事情，只要聽說新奇的事物或地點，他們就會蠢蠢欲動。而且，雙子座喜歡把新發現迅速分享到社交媒體，不管上班或休假，他的24小時通常都被排得滿滿的。

第3名：牡羊座

牡羊座是出名的不服輸，對自己不是衝第一簡直無法接受，只要有他們感興趣的新店家消息曝光，他們絕對會比任何人都早去踩點。工作上，牡羊座也會要求自己在業績上名列冠軍，因此他們很少有靜下來的時候，既然不希望被他人超越，手腳就會不由自主地不停活動。如果剛好處於無所事事時，牡羊座甚至會感到情緒低落，他們會強迫自己找到新目標，沒有閒下來的一刻。