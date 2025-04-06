我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事

白宮拍板 紅藍卡、白卡將不再支付減重藥物

3星座無法安靜停在原處 生活和事業他都想衝第一

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
三星座生活積極，很難有安靜的時刻。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SAULO LEITE）
三星座生活積極，很難有安靜的時刻。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SAULO LEITE）

一般來說，人只要長大後漸漸成熟，個性就會變得冷靜穩重，但也有些人無論年紀多大，還是像孩子一樣好動。日本媒體「占TV」解析三個星座，日常上總是嗨個不停、很難有安靜的時刻。

第1名：射手座

射手座討厭被束縛，不喜歡乖乖停在原地的感覺。他們思考速度很快，隨後便會根據本能馬上行動。射手座的習性像「箭」一樣，希望自己飛得愈遠愈好。因此，他們也喜歡旅行，愈忙碌的時候愈想往東南西北到處冒險，單獨行動也沒問題，四處漂泊的因子就像刻在身體DNA裡一樣。

第2名：雙子座

雖然不像射手座那樣會飛得很遠，但雙子座也不是原地踏步的人。雙子座頭腦靈活，喜歡四處尋找有趣的事情，只要聽說新奇的事物或地點，他們就會蠢蠢欲動。而且，雙子座喜歡把新發現迅速分享到社交媒體，不管上班或休假，他的24小時通常都被排得滿滿的。

第3名：牡羊座

牡羊座是出名的不服輸，對自己不是衝第一簡直無法接受，只要有他們感興趣的新店家消息曝光，他們絕對會比任何人都早去踩點。工作上，牡羊座也會要求自己在業績上名列冠軍，因此他們很少有靜下來的時候，既然不希望被他人超越，手腳就會不由自主地不停活動。如果剛好處於無所事事時，牡羊座甚至會感到情緒低落，他們會強迫自己找到新目標，沒有閒下來的一刻。

星座運勢

上一則

54歲影后稱霸紅毯 南韓「第一美胸」連名醫都讚嘆

延伸閱讀

3星座智商情商雙在線 天秤善於察言觀色、他的建議最中肯

3星座智商情商雙在線 天秤善於察言觀色、他的建議最中肯
4星座膽大「人生不走下坡路」 獅子無懼挑戰、他敢走出舒適圈

4星座膽大「人生不走下坡路」 獅子無懼挑戰、他敢走出舒適圈
3組星座天生就是冤家 牡羊遇上他「矛盾永無止盡」

3組星座天生就是冤家 牡羊遇上他「矛盾永無止盡」
12星座誰愈禁忌愈興奮？處女座遠離是非、他聽到「不行」就想挑戰

12星座誰愈禁忌愈興奮？處女座遠離是非、他聽到「不行」就想挑戰

熱門新聞

好市多近期販售的無線洗拖吸塵器獲得網友好評。（取材自Instagram@costcodeals）

好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃

2025-04-02 19:35
(圖／123RF)

動不動就不理人：3個星座「敏感又冷漠」 總讓人難以捉摸

2025-04-01 00:05
從咖啡廳買咖啡豆回家自己磨自己煮但成果和店裡喝起來不同，專家說最常見的原因有三個。（取材自unsplash.com@Mike Kenneally）

自己沖煮咖啡總和店裡天差地別？ 最常犯的錯有這三個

2025-03-30 19:35
三個日常好習慣，讓浴室天天都乾淨如新。浴室示意圖。（取材自pexels.com@Ryan Klaus）

養成3個好習慣 打掃浴室不用花大力氣

2025-04-01 20:35
網友分享鱸魚豆腐煲簡單食譜。（取材自小紅書@安安康康在美國）

好市多買鱸魚做豆腐煲 簡單又入味「豆腐比魚還好吃」

2025-03-29 21:35
當網購成為趨勢之一，隨之而來就是資安危機的增加；圖為信用卡示意圖。（本報資料照片）

信用卡網購1習慣容易被盜刷 資安公司：6招保護個資

2025-04-05 00:50

超人氣

更多 >
信用卡網購1習慣容易被盜刷 資安公司：6招保護個資

信用卡網購1習慣容易被盜刷 資安公司：6招保護個資
明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人

明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人
幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清

幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清
德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關

德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關
政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威

政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威