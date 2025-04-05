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Trader Joe's麵包＋好市多這款燻牛肉 組合成神級美味三明治

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許多人喜歡吃三明治當作早餐。（取材自pexels.com@ Amina Filkins）
許多人喜歡吃三明治當作早餐。（取材自pexels.com@ Amina Filkins）

美國連鎖超市Trader Joe's推出的新麵包「Sandwich Rose」，近日在網上熱議不斷。一位網友試吃後驚艷不已，更直呼這是「今年到目前為止最優秀的三明治主角」，一連吃了一週依舊不膩，堪稱近期最值得回購的神仙麵包。

「一只生活LU」網友在小紅書分享「Trader Joe's神仙麵包連吃一周都不膩！」，這款Sandwich Rose每包售價3.49美元，包裝內共有兩個麵包，外型胖乎乎、質感飽滿。網友分享，稍微烘烤後的表面微脆，割開時裂縫自然漂亮，內部麵包氣孔均勻，顯示其發酵與烘焙水準相當理想。她形容切開的剎那，「咽一下都能聽到空氣的呼呼聲」，足見其蓬鬆度與香氣。

這位網友以這款麵包製作了四款不同口味的早餐三明治，包括火雞水煎蛋、雞蛋蝦仁、牛肉腸，以及她心目中的「最優組合」——Pastrami起司三明治。她特別推薦使用來自Costco(好市多)的Mille Morte牌燻牛肉，以及Trader Joe's的Havarti起司和三種混合起司碎，搭配麵包加熱後略微擠壓成型，再進烤箱快速加熱至起司融化，最後配上自己喜歡的沙拉菜即可享用，成品口感濃郁、層次豐富，輕鬆完成「有手就能做」的高質感早餐。

除了製作三明治，這款麵包本身的表現也相當出色。網友表示，其組織介於美式鬆軟與歐式麵包的嚼勁之間，不僅麥香濃郁，還帶有彈性與層次，就算不夾餡料，單純用黃油煎一下也非常美味。

這篇分享一經曝光，吸引大量網友留言詢問購買資訊，更有人表示「衝著這款麵包也要跑一趟Trader Joe's」，也有網友認證「真的是百搭神品，怎麼吃都好吃」、「這個麵包真的超級好吃，每天早上都用它做三明治，外脆裡軟」、「超級愛吃這個麵包，直接配黃油都很香」。

▼觀看影片可點選「Trader Joe's神仙麵包來了@小紅書

華人網友在小紅書分享美味三明治的食材和做法。（取材自小紅書@一只生活LU）
華人網友在小紅書分享美味三明治的食材和做法。（取材自小紅書@一只生活LU）

Trader Joe's 小紅書 好市多 Costco

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