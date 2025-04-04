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褲帶勒緊了...賣場購物前先做7件事 避免亂買浪費錢

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到賣場採買前可以先花時間做點功課，避免失心瘋讓荷包大失血。示意圖，非新聞當事者。 (新華社)
到賣場採買前可以先花時間做點功課，避免失心瘋讓荷包大失血。示意圖，非新聞當事者。 (新華社)

川普政府宣布新關稅後，各界預計對民生消費造成重大影響，恐加劇物價飆漲。民眾上超市或賣場採買時最怕失心瘋，若不小心亂買錢包就會嚴重失血，但即便只買如蛋、鮮奶、蔬菜等生活必需品，累積起來帳單金額也很可觀。今日美國報（USA Today）報導，透過正確的省錢技巧、竅門和規劃方式，到超市採買也可以節省大量金錢，讓購物更加高效率，同時減少食物浪費，報導也列出七個採買時的省錢妙招。

1. 列採購清單。出發前先清點食物儲藏室的物品，接著列出需要採買的清單，到店裡後專注於單子上的物品。

2. 買東西前先檢視食品儲藏室和冰箱裡的食物庫存，重複購買不但浪費錢也浪費食物。

3. 下載準備前往採購的商店的App，在家先檢查App上是否有即將購買商品的折價券，也可以先比價確定要買的牌子，在家先做好這些功課，到超市買東西省錢又省時。

4. 可以用App把要買的東西加入購物車，如此可以看到商品總價，能控制購買的物品和金額，之後到超市採買時才不會被收銀機上的金額嚇到。

5. 在實體店購物時很容易被優惠價格矇騙或掉進陷阱，使用App也能確定購物車裡的商品是否真的有優惠價格。

6. 幫食品儲存室補貨時，可以選擇如義大利麵條或罐頭食品這類的食物，不僅保存時間長，也能有多種料理方式，方便規劃未來一周的菜單。

7. 盡量購買當季農產品，非當季的農產品通常比較貴。

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