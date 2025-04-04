川普關稅組合拳擊中偏遠無人島 催生多款企鵝迷因

英屬福克蘭群島（Falkland Islands）上的企鵝。Image by Terri Stalons from Pixabay

川普 一波波關稅 攻勢鋪天蓋地，居民以海豹、企鵝和其他鳥類為大宗的無人島也無法倖免，網路上因此出現一張張企鵝表情包，川普、副總統范斯都成為配角，智庫專家也轉發得不亦樂乎，掛保證「這是最後一張」。

美國總統川普（Donald Trump）昨天宣布對美國進口產品徵收大規模關稅，引發全球市場動盪，美國股市今天重挫，史坦普500創下2020年6月以來單日最大跌幅。

除了這波「解放日」關稅的規模及稅率，網路上也關注近南極的澳洲屬地赫德島（Heard Island）和麥唐納島（McDonald Island）居民為零，島上有4種企鵝，卻要面臨10%的關稅。

meanwhile at the mcdonald islands



peace was never an option pic.twitter.com/zCznExf4Ne — ian bremmer (@ianbremmer) 2025年4月3日

川普宣布最新一波關稅後數小時，企鵝表情包在社群媒體上瘋傳，接著「進化」為多張企鵝迷因哏圖，其中一張以川普和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的口角現場為背景，只不過川普及美國副總統范斯（JD Vance）你來我往的對象由戰時領導人改為企鵝。

i lied. one more.



“you don’t have the cards” pic.twitter.com/1TBgdesnNo — ian bremmer (@ianbremmer) 2025年4月3日

另一張迷因則刪除前加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）的影像換置為企鵝。「修正後」的內容呈現美國第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）抬頭凝視一隻皇帝企鵝，而川普在旁看著。

皇帝企鵝是世界上最大的企鵝，也是南極洲特有以及僅有的兩種企鵝之一。

全球政治風險諮詢組織歐亞集團（Eurasia）創始人、美國政治學家布瑞莫（Ian Bremmer）見了企鵝哏圖簡直玩瘋，轉了「企鵝持刀」及企鵝「揚言要把更多強效類鴉片止痛劑芬太尼送入美國」等迷因。川普強力打擊芬太尼，也因此槓上中國、墨西哥及加拿大，指控這3國未能遏止芬太尼流入美國。

last one i promise pic.twitter.com/o6iQQKYfhs — ian bremmer (@ianbremmer) 2025年4月3日

史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）是川普第一任期的白宮聯絡室主任，只當了11天就下台，如今成為川黑。他推文開玩笑說，「企鵝這些年來一直在占我們便宜」。

聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）直接開砲轟川普「對企鵝加徵關稅，卻沒對普亭（Vladimir Putin）動手」。

俄羅斯 、加拿大和墨西哥等是不在這波對等關稅清單上的主要經濟體。白宮昨天對媒體Axios表示，俄羅斯沒上榜的原因是美國對俄制裁已經「阻止了任何有意義的貿易」。

不過，Axios報導，美國與俄羅斯的貿易額仍然高於某些被列入關稅清單的國家，例如汶萊。

俄羅斯沒上關稅榜，島上有約100萬隻企鵝的英屬福克蘭群島（Falkland Islands）卻被徵了41%的關稅，遠高於英國承受的10%。

川普祭出對等關稅後，全球股市血崩。他今天被問到這件事時說，「我認為一切會很順利。我們在動手術，就像病人接受手術一樣，這是大事。我說過就是會出現這種狀況」。