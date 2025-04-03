華府2童與櫻花合照有人亂入鏡 一看竟是前總統歐巴馬

華府目前正是櫻花盛開季節，遊人如織。(路透)

華府 櫻花盛開；波西亞·摩爾 (Portia Moore) 一家四口3月31日在潮汐湖畔(Tidal Basin)櫻花下接受攝影師伊內爾 (Briana Inell) 拍照，鏡頭意外出現「亂入者」；更出人意料的是，這位頭戴棒球帽、手插口袋、走到四歲貝拉（Belle）和20個月大的普雷斯頓（Preston）身後的「鏡頭亂入者」，竟是前總統歐巴馬 （Barack Obama）。

摩爾和伊內爾1日將照片發到社群媒體 Instagram，照片迅速走紅。歐巴馬則在他們的Instagram為自己「亂入」道歉並留下評論道：「普雷斯頓和貝爾，希望你們享受盛開的花朵；擋住了鏡頭，是我的錯。」

歐巴馬也在自己的Instagram帳號發文：「偶爾當一下遊客，感覺真好玩。今天早上櫻花開得好美！」

房地產紀錄顯示，歐巴馬卸任後，全家選擇留在華府，2017年以810萬元買下之前租用的卡洛拉馬（Kalorama）八居室住宅。他們接受前總統警衛保護之際，不時也會低調前往餐廳和劇院。

華盛頓郵報報導，歐巴馬任職總統期間，一直夢想能簡單地散個步。2014年歐巴馬在「凱利和邁克現場秀」（Live with Kelly and Michael）節目受訪時表示，他很想在城市裡不被認出地散步；「我可能會走到林肯紀念堂小坐，也許四處閒逛，發現自己到了一家小露天咖啡館或什麼地方，坐下來點些東西，看著人們走過；」他說：「作為總統，最懷念的就是沒人認得你。」

攝影師伊內爾表示，她為家庭和新生兒拍照迄今11年，每年都會去遊客如織的潮汐湖拍照，早已習慣不相干的人走進她的鏡頭背景中，「我都會告訴我的客戶『別擔心，我會這些旁人Photoshop掉』」。