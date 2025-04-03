我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關稅夢魘下為什麼這些要趕快買 而哪些必須再觀望呢

英特爾、台積電達成初步協議 成立晶片製造合資企業

用AirTag可增加拿回機場遺失行李機率？專家曝真實情況

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
部分航空公司準備將蘋果的AirTag數據整合進遺失行李失物招領的流程中，但專家說這幫助不大。機場行李示意圖。(路透)
部分航空公司準備將蘋果的AirTag數據整合進遺失行李失物招領的流程中，但專家說這幫助不大。機場行李示意圖。(路透)

部分航空公司將把蘋果的AirTag數據整合至自己的遺失行李處理程序，但一位行李運送主管認為這幫助不大，因為航空公司人力有限，即便知道行李位置，也不一定有額外人力處理，只是讓自己心安而已。

今日美國報（USA Today）報導，貨運公司Luggage Forward的共同執行長科胡特（Audrey Kohout）說，科技不斷進步，知道丟失行李的確切位置或許能讓人心安，但航空公司處理遺失行李的流程不會有太大改變。

科胡特說，許多被弄丟的行李最終被放在倉庫裡，特別是國際航班，因為航空公司需要額外的人力來處理這額外的工作，要有人去行李所在地拿取，再送上前往失主住家、飯店或郵輪停靠的港口所在地的航班或船班。

報導指出，雖然有許多人分享自己因為相關數據資料，讓自己和遺失行李重逢的故事，但也有很多人告訴航空公司他們的行李被送到哪裡，而航空公司需要在追蹤行李下落有更多支援。

Boomerang是一間協助用戶將自己的物品失而復得的經驗數位化的科技公司，執行長洛格斯頓（Skyler Logsdon）說，要拿回行李需要兩個人力。

報導指出，最能確保不會丟失物品的方式就是旅行時只帶隨身行李。

飛行旅遊

上一則

四大熱門兼職工作 對抗通膨又能搶進AI產業

延伸閱讀

不只財物 空服員住飯店會把這三樣物品鎖進保險箱

不只財物 空服員住飯店會把這三樣物品鎖進保險箱
好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃

好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃
不想衝動購物讓荷包大失血 這個時間點別上超市

不想衝動購物讓荷包大失血 這個時間點別上超市
華人旅居歐洲3年「沒被偷過」 分享觀光客五大防偷攻略

華人旅居歐洲3年「沒被偷過」 分享觀光客五大防偷攻略

熱門新聞

(圖／123RF)

動不動就不理人：3個星座「敏感又冷漠」 總讓人難以捉摸

2025-04-01 00:05
好市多近期販售的無線洗拖吸塵器獲得網友好評。（取材自Instagram@costcodeals）

好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃

2025-04-02 19:35
從咖啡廳買咖啡豆回家自己磨自己煮但成果和店裡喝起來不同，專家說最常見的原因有三個。（取材自unsplash.com@Mike Kenneally）

自己沖煮咖啡總和店裡天差地別？ 最常犯的錯有這三個

2025-03-30 19:35
三個日常好習慣，讓浴室天天都乾淨如新。浴室示意圖。（取材自pexels.com@Ryan Klaus）

養成3個好習慣 打掃浴室不用花大力氣

2025-04-01 20:35
清掃達人Ida分享她每周一定會做一次的五項打掃工作，可以讓家中煥然一新。(翻攝Instagram@cleaningwithida)

家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」

2025-03-24 20:35
前哥倫比亞大學學生以AI騙過許多科技公司的人資部門而獲得錄取，遭停學後自行創業月入17萬元。（歐新社）

靠AI面試作弊獲亞馬遜錄取 遭哥大停學的亞裔男現在月賺17萬

2025-03-28 23:00

超人氣

更多 >
吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴

吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴
洛杉磯華男矇騙長者交出20萬 提取現金時發生這一幕

洛杉磯華男矇騙長者交出20萬 提取現金時發生這一幕
美國家庭每年恐增5000元支出「對等關稅」重創中產階級

美國家庭每年恐增5000元支出「對等關稅」重創中產階級
美股3日開盤全面重挫 白宮發言人：相信總統

美股3日開盤全面重挫 白宮發言人：相信總統
持白卡看病裝乖一點 最近恐遭加州醫院和醫師白眼

持白卡看病裝乖一點 最近恐遭加州醫院和醫師白眼