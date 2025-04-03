用AirTag可增加拿回機場遺失行李機率？專家曝真實情況

部分航空公司準備將蘋果的AirTag數據整合進遺失行李失物招領的流程中，但專家說這幫助不大。機場行李示意圖。(路透)

部分航空公司將把蘋果的AirTag數據整合至自己的遺失行李處理程序，但一位行李運送主管認為這幫助不大，因為航空公司人力有限，即便知道行李位置，也不一定有額外人力處理，只是讓自己心安而已。

今日美國報（USA Today）報導，貨運公司Luggage Forward的共同執行長科胡特（Audrey Kohout）說，科技不斷進步，知道丟失行李的確切位置或許能讓人心安，但航空公司處理遺失行李的流程不會有太大改變。

科胡特說，許多被弄丟的行李最終被放在倉庫裡，特別是國際航班，因為航空公司需要額外的人力來處理這額外的工作，要有人去行李所在地拿取，再送上前往失主住家、飯店或郵輪停靠的港口所在地的航班或船班。

報導指出，雖然有許多人分享自己因為相關數據資料，讓自己和遺失行李重逢的故事，但也有很多人告訴航空公司他們的行李被送到哪裡，而航空公司需要在追蹤行李下落有更多支援。

Boomerang是一間協助用戶將自己的物品失而復得的經驗數位化的科技公司，執行長洛格斯頓（Skyler Logsdon）說，要拿回行李需要兩個人力。

報導指出，最能確保不會丟失物品的方式就是旅行時只帶隨身行李。