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心理測驗／春季新品麵包選哪一款？測出你深藏的優秀才華

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心理測驗解析你可能擁有的未知能力。麵包店示意圖。（取材自pexels.com@Julia Filirovska）
心理測驗解析你可能擁有的未知能力。麵包店示意圖。（取材自pexels.com@Julia Filirovska）

「天生我材必有用」，每個人生來都有獨特的才華，只是有些可能不顯於外，其實深藏異於他人的優秀特質。日本媒體「占TV」以一項心理測驗，解析你可能擁有的未知能力，發覺之後，就可以在適當的場合活用！

問題：走進麵包店，發現架上有好幾種「春季新品」，你會選以下哪一種呢？

A：酥脆油炸麵包
B：三色綜合口味麵包
C：鬆軟吐司
D：法式長棍

麵包代表你所擁有的能力，而「春季新品」象徵你應該勇於展示的特質。透過你選擇的麵包類型，解析你可以更好發揮的能力。

A：酥脆油炸麵包——決策推進的能力

油炸過的酥脆麵包象徵著決策能力。你可以更加發揮的能力是做出決策，並迅速推進事務。你在決斷上通常不會迷惘，能夠迅速確定方向，並朝著目標前進。千萬不要埋沒這種積極的能力，應該主動承擔起領導的角色。

B：三色綜合口味麵包——匯聚意見的能力

綜合口味麵包代表將不同的元素合併為一個整體的能力。你的特長在於能夠收集各方意見，並有效地整合起來。雖然七嘴八舌的意見讓事情變得複雜，但你擁有良好的整合能力，能從中過濾出有價值的部分並得出結論。當團隊合作時，你最適合承擔整合意見的責任。

C：鬆軟吐司——靈活思維的能力

鬆軟的吐司麵包象徵著靈活應變的能力。當周遭環境愈加混沌不明時，你愈能發揮靈活應對的思維方式。盡管多數人都依循舊例而固守觀點，你卻能保持開放和靈活的心態，作出最佳選擇。發揮你的思維靈活性，你將能創造出別人意想不到的新事物。

D：法式長棍——解決問題的能力

法式長棍代表處理複雜問題的能力。你擅長逐一解決困難，面對突發狀況時能保持冷靜，並迅速找到解決辦法。即使問題龐雜難解，但你總能穩步完成任務。當周圍有人需要幫助時，你也願意主動提供幫助。

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