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存150萬過退休生活 住這州17年就會花光

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每個州的生活水平不同，同樣金額的退休準備金在不同州能使用的時間長短因此不同。退休人士示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）
每個州的生活水平不同，同樣金額的退休準備金在不同州能使用的時間長短因此不同。退休人士示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

和前幾年相比，現在的美國人認為他們需要更多錢才能在退休後過上舒適的生活，根據調查，美國人認為可以安心退休的存款金額是150萬，但Moneywise報導，這個金額取決於所居住的州，不同的地方這筆錢能使用的時間大大不同。

根據金融公司「西北互相」（Northwestern Mutual）去年的調查，為退休準備的儲備金和2020年相比增長了超過50%，主要原因是因為擔心通膨吃掉人們為退休存的老本。

需要為退休準備的存款數字飆升，還有另一個原因是壽命變長，許多美國人認為自己會比長輩那一代在退休後活更長的時間，千禧世代和Z世代中每10人就有3人認為自己有很高機會活到一百歲。

退休人士需要仔細規劃每年提取多少錢才能過上舒適的退休生活，同時也確保自己的錢能夠盡可能長遠地使用。「4%規則」法是常見的經驗法則，該規則規定，退休人士第一年提取其投資組合的4%，隨後幾年提取根據通貨膨脹調整的金額，若投資組合為150萬元，第一年將可提取6萬元。

報導指出，大多數美國人不只只有依靠儲蓄來維持退休生活，他們還可以獲得社安金退休金。最近一項分析研究了各州根據扣除社安金後的生活成本，計算出 150萬元可維持多久，結果顯示，退休儲蓄在西維吉尼亞州可以使用的時間最長，扣除社安金後每年的生活成本為2萬7803元，150萬元投資組合可以使用54年。

退休儲蓄可以使用的時間最長的州第二名為堪薩斯州，扣除社安金後每年生活成本為2萬8945元，150萬元的投資組合可維持52年；第三名為密西西比州，扣除社安金後每年生活成本為2萬9426元，150萬元的投資組合可維持51年；第四名為奧克拉荷馬州，扣除社安金後每年生活成本為2萬9666元，150萬元的投資組合可維持51年。

儲蓄使用最快的州是夏威夷，那裡扣掉社安金後，每年的生活成本為8萬7770元，150萬元的投資組合只能維持17年。消耗最快第二名是麻薩諸塞州，扣除社安金後每年生活成本為6萬5117元，150萬元的投資組合可維持23年；第三名是加州，扣除社安金後每年生活成本為6萬3795元，150萬元的投資組合可維持24年；第四名是紐約州，扣除社安金後每年生活成本為5萬997元，150萬元的投資組合可維持29年。

當然，考量退休後住哪裡的因素不只有經濟考量，但看到西維吉尼亞州和夏威夷儲蓄可用的時間相差37年後，相信很多人都會認同退休後的居住地真的是需要好好考慮的事情，特別是若你連150萬的儲蓄都沒有的時候。

退休金 社安金

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