鳳梨、藍莓、奇異果等9種水果 最適合用氣炸鍋做香脆果乾

氣炸鍋除了可以製作鹹食，也可以用來製作好吃的果乾。示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Kalisha Ocheni）

氣炸鍋可以用來製作一些鹹食小點心，但氣炸鍋可不是只限於蛋白質、澱粉食物和蔬菜，很多人不知道的是其實水果也能用氣炸鍋烹調。Daily Meal報導，氣炸鍋可以創造出各種香脆可口的食物，有九種水果也適合放到氣炸鍋中烹調，無論是脫水的果乾還是黏稠香糯的甜點，成品都是會讓人驚豔的美味。

1. 鳳梨

用氣炸鍋炸鳳梨時，高溫會濃縮果肉中的天然糖分，讓果肉變得外表金黃香脆，但內部仍保有多汁和香甜風味。若要製作鳳梨翻轉蛋糕（pineapple upside down cake），可以將新鮮或罐裝鳳梨切成一口大小的塊狀，然後撒上紅糖和肉桂粉，再將鳳梨塊鋪在炸籃中，將氣炸鍋加熱至華氏375度，炸12至15分鐘；將所有鳳梨塊翻轉一半可獲得最美味的成果。

2. 芒果

用氣炸鍋就能自製芒果乾。將芒果切成每片約四分之一英吋厚度的小片狀，灑上糖並放在托盤上，果肉不能重疊；設定氣炸鍋溫度在華氏135度並烹調4小時，有時候需要到6小時，製作時可以每20分鐘檢查一次，果肉變得觸感堅實不黏稠時就完成了。

3. 水蜜桃

將水蜜桃切成兩半，取出果核，在兩邊的切開處塗上奶油、撒上黑糖，如果想要香味更濃郁，可以多加肉桂或荳蔻；將氣炸鍋設定華氏250度，烹調5至7分鐘，或烹調至金黃棕色，上面有點脆度就可以了，搭配香草冰淇淋簡直是人間美味。

4. 蘋果

把蘋果切成薄片並在每一片果肉上灑肉桂粉和糖，在放入氣炸鍋中以華氏315度炸10至15分鐘，直到表面呈現金黃棕色；果肉在氣炸鍋內炸時，每幾分鐘就要翻面，確保兩面熟度均勻。

也可以用氣炸鍋做炸蘋果圈（apple fritters），或是加入楓糖漿、奶油和香料讓炸蘋果吃起來像蘋果派的餡料。

5. 草莓

草莓可以用和炸芒果的類似方法做出香脆好吃的草莓乾。把草莓切成一片約八分之一厚的片狀，在炸籃中排放果肉，以華氏180度炸60分鐘，期間不時確認果肉是否已脫水，可以約20分鐘檢查一次。

6. 香蕉

可以用氣炸鍋製作香蕉片。首先要先選果肉堅實而非軟糯的香蕉，剝皮後將香蕉切成小片，選擇一種油淋在果肉上，可以用橄欖油，淋好後將香蕉片鋪在炸籃，不上下堆疊，接著將氣炸鍋設定華氏300度炸30分鐘，炸到一半時記得翻面，也要記得不定時確認每一片香蕉的熟度，炸到金黃酥脆就可以出鍋了。

7. 藍莓

藍莓也可以用氣炸鍋做成藍莓乾。先把藍莓洗乾淨並擦乾，若沒擦乾就放入氣炸鍋，藍莓只會被蒸熟而不是炸熟。先以華氏180度預熱氣炸鍋，鋪上烘焙紙後放入藍莓鋪平，烹調6至8小時，過程中不時搖晃炸藍，確保每顆藍莓的熟度均等。

8. 櫻桃

去掉櫻桃的蒂之後對半切並去除籽，平鋪在炸籃中；櫻桃因富含水分所以需要較長時間脫水，將氣炸鍋設定華氏130度，炸6至8小時，烹調過程中不定時查看狀況，完全脫水後就可以上桌了。

9. 奇異果

將奇異果切成約四分之一英吋厚的切片，可以保留果皮，再將切片平鋪在炸籃，氣炸鍋設定在華氏330度，炸約5分鐘，待果肉摸起來沒有水分就完成了。