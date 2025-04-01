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4月起4星座時來運轉 獅子帶團隊奪佳績、他跟家人感情更親密

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四星座四月起時來運轉。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）
四星座四月起時來運轉。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

隨著4月到來，四大星座將迎來命運轉折點，不僅在事業上步步高升，更在家庭生活中收穫滿滿喜悅。《搜狐》報導指出，獅子座、摩羯座、天秤座與射手座將成為這波好運的主角，迎來全面轉運的黃金時期。其中獅子座帶領團隊勇奪佳績；摩羯座則是家運旺盛。

獅子座

首先是獅子座，向來以領導力與自信著稱的他們，在4月1日後將更顯光芒。在職場上，獅子座有機會接手極具挑戰性的項目，憑藉果斷與智慧，帶領團隊突破重圍、勇奪佳績，實現職涯重大突破。同時，其熱情與責任感也讓家庭氛圍更加融洽，不僅家人感情更親密，還可能迎來新生命或長輩健康好轉的喜訊，家運昌盛。

摩羯座

摩羯座則以堅毅穩重的特質贏得命運青睞。多年努力終於在4月開始開花結果，有望獲得上級肯定與職位晉升，專業實力也將在職場上大放異彩。在家庭方面，摩羯座的細膩照顧與穩定規劃，為家人創造良好環境，家中成員在學業或經濟上均有亮眼表現，家運逐漸旺盛。

天秤座

而天秤座的社交手腕與溝通能力將在4月進一步發揮影響力，特別是在合作談判與人脈經營上表現出色，有機會促成關鍵合作案，讓事業發展邁向新高峰。家庭方面也同樣充滿喜悅，可能會出現藝術天賦突出的成員，或是家庭活動帶來的驕人成果，使家庭氣氛溫馨愉快。

射手座

最後是充滿冒險精神的射手座。4月起，他們樂觀積極的特質將轉化為行動力，勇敢跨足新領域，憑藉創新思維創造事業新局面。其正能量也將帶動家人情緒，無論是共同實現長期目標，還是在旅途中獲得難忘體驗，都讓家宅充滿生機與活力。

總體來看，這四大星座自4月1日起可望時來運轉，不僅事業大放異彩，家庭也同步繁榮，堪稱2025年春季最值得期待的「雙贏星座」。

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