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蘋果iOS 18.4更新 AI功能支援中文但僅限簡體

中央社／台北1日電
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蘋果公司（Apple）今天釋出iOS 18.4等作業系統更新。（路透）
蘋果公司（Apple）今天釋出iOS 18.4等作業系統更新。（路透）

蘋果公司（Apple）今天釋出iOS 18.4等作業系統更新，個人智慧系統Apple Intelligence功能支援包含簡體中文在內的更多語言，但尚未支援繁體中文；歐盟地區的iPhone與iPad使用者現在首度可使用Apple Intelligence功能。

蘋果在官網宣布，Apple Intelligence功能支援多種新語言，包括法文、德文、義大利文、葡萄牙文 （巴西）、西班牙文、日文、韓文與簡體中文，以及新加坡與印度的在地化英文，並可於全球大部分地區使用。

Apple Intelligence也拓展至空間運算設備Apple Vision Pro，首批功能支援美式英文，使用者能透過「書寫工具」進行校對、改寫和摘要文字，也可以運用人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT撰寫文字，或是用Genmoji製作表情符號。

在iOS 18.4、iPadOS 18.4與macOS Sequoia 15.4更新中，新增數個Apple Intelligence功能，包括「重要通知」，協助使用者即時掌握有時效性的溝通內容；另一項新功能只需輸入描述，即可在Mac上製作回憶影片；「影像樂園」則新增「素描」風格，可產出手繪風格的圖像。

先前只有iPhone 16系列可以透過「相機控制」按鈕啟動「視覺智慧」功能，現在透過iOS 18.4更新，也開放iPhone 16e和iPhone 15 Pro系列使用，只要按住側邊的「動作」按鈕，就能快速了解周圍地點和物品，例如查詢餐廳或商家詳細資訊、翻譯文字、生成摘要或朗讀內容、識別動植物等。

iOS 18.4其他的增強和改進內容包括App Store可暫停下載或更新App、Podcast新增小工具可追蹤喜愛的節目、「環境音樂」可播放符合當下情境的音樂，以及「照片」App新增過濾條件與隱私選項等。

App Apple iOS

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