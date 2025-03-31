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華裔富豪王純出資 SpaceX首載人繞飛南北極

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華裔加密幣富豪王純出資 SpaceX首載人繞飛南北極

記者顏伶如／即時報導
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華人王純(右起)和三名探險者31日搭SpaceX獵鷹9號展開太空極地之旅。(美聯社)
華人王純(右起)和三名探險者31日搭SpaceX獵鷹9號展開太空極地之旅。(美聯社)

太空探索科技公司(SpaceX)獵鷹9號(Falcon 9)火箭美東時間3月31日晚間9時46分從佛羅里達州基地39A發射台升空，展開飛越南北極的首次載人航行，乘客包括一名華人比特幣投資者、一名挪威攝影師、一名德國機器人專家以及一名澳洲探險家。這趟航程是一級推進器的第六次飛行，寫下乘龍號(Crew Dragon)另一個首次紀錄。

SpaceX 的任務控制員隨後宣布：「進入正常狀態。」意即飛行平穩，並證實四名 Fram2 乘客正在完成任務的獨特目標：從太空直接飛越地球兩極。

一名地面控制員告訴機組人員。「我們很榮幸能將你們安全送入極地軌道。欣賞兩極的景色，發一些照片，我們的心將與你們同在……祝你們飛越兩極，祝你們飛行愉快，」

住在挪威極北地區、中國出生的馬爾他公民王純(Chun Wang)，以未公開金額向太空探索科技公司包下名稱為「堅韌」(Resilience)的乘龍號，準備展開極地軌道飛行之旅，創下太空探索科技公司第三趟私人出資的民用航空觀光飛行。

王純把其他三個座位提供最近一次極地旅行遇到的三位探險同好，其中挪威攝影師珍妮可‧米克森(Jannicke Mikkelsen)獲指定為飛行指揮官，德國機器人專家羅傑(Rabea Rogge)擔任任務飛行員。

澳洲籍專業極地導遊菲利普斯(Eric Philips)曾有30多次北極、南極探險經驗，在這次太空之旅擔任機組員醫務官。

米克森接受哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時說，這趟飛行所有乘客都符合資格，但「太空觀光客」(space tourists)的頭銜不能反映太空探索科技公司訓練過程的困難度。她說，為了這次太空觀光，受訓課程耗時超過一年，「我這輩子還不曾為了三天半的旅行，如此辛苦的學習」。

為了達到與地球赤道呈90度的南北極軌道，獵鷹9號的飛往太空的路線將往南越過南佛州、古巴和巴拿馬。長達273哩高的軌道，在火箭發射後和返回地球的時間內可讓火箭通行南北極55次。

機組人員打算在航程期間進行22項實驗，包括在繞行軌道拍攝極光、測試能在小型太空船使用的輕巧運動器材、在微重力環境底下種植蠔菇，以及第一次嘗試在太空進行X光檢查。

王純在X平台發文寫道，機組員將攜帶三台高階專業相機、4台iPad Mini、2台iPhone Pro Max 、3台筆電、1台業餘無線電以及用來拍攝人體X光影像的X光產生器，「這對未來前往火星及更遠地方的長期任務至關重要」。

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