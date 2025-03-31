美國超市這款酸奶濃如冰淇淋 閱奶達人推3口味：還有果粒

網友分享好吃的酸奶。（取材自小紅書@面包辣妹維顆粒）

在美華人 分享「美國超市最好吃的酸奶(優格、優酪乳)」，她推薦一款名為「Painterland Sisters」的冰島式酸奶，引起許多關注與討論。該品牌以其濃郁奶香、滑順口感及天然甜味，被形容為「像牛奶冰淇淋一樣好吃」，更一舉超越網友過去心中的酸奶冠軍 nounós，她也推薦百香果、桃子、草莓口味，甚至還能吃到新鮮果粒。

一名網友在小紅書 發文，從貼文與照片可見，Painterland Sisters主打冰島傳統 Skyr 酸奶，質地比一般希臘式酸奶（Greek Yogurt）更加絲滑醇厚，含有健康脂肪但不顯油膩。網友表示這款酸奶奶香十足，帶有自然的甜味，即使是原味也相當好吃，甚至形容口感「像極了中國販售的吾島灰罐的清甜奶香」。

在風味選擇方面，這位網友自稱是經驗豐富的「閱奶達人」，而她最初鍾愛的是百香果口味，後來又試了桃子與草莓口味，同樣給予高度評價。她特別指出這些水果口味不僅香氣自然，還能吃到「特別新鮮的水果顆粒」，提升整體口感層次。

目前該品牌在美國多家主流超市有販售，主打有機、富含益生菌與高蛋白，也讓追求健康飲食的消費者趨之若鶩。此貼文引發不少網友關注並表示想嘗試，其他人紛紛留言「哪個超市有呀，沒碰到過」、「你說像吾島，那我無論如何也要去買，吾島是我回國最愛吃的酸奶啦」、「wholefoods也有」、「最近Costco也在賣」、「這個最好吃，我跟你是反的，一直最喜歡plain的，後來試了幾個別的口味，也覺得百香果口味是其它非plain裡最好吃的，但還是最喜歡原味的」，但也有人說「可能個人口味不同吧，我覺得這個有點chalky，雖然很厚很香」。